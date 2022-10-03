Taksim Meydanı'nda önce darp, sonra gasp kamerada | Video

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Taksim Meydanı’nda Fas uyruklu bir genç, bankta oturduğu esnada yanına gelen bir şahıs tarafından önce darp ardından da gasp edildi. Gencin telefonunu ve parasını çalarak kaçmaya başlayan şahıs, B Bölge Güven Timleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Yaşananlar kameralara saniye saniye yansıdı.
ÖNCE DARP SONRA GASP ETTİ
Meydandan koşarak çıkan şahıs ardından Gümüşsuyu İnönü Caddesine girerek kaçmaya devam etti. O esnada bölgede devriye gezen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, bir şahsın koştuğunu gördü. Dur ihtarına rağmen kaçmayı sürdüren genç ile güven timleri arasında kovalamaca başladı.
GÜVEN TİMLERİ KISKIVRAK YAKALADI
Dakikalarca süren kovalamaca sonucunda gaspçı şahıs, bir sokakta kıskıvrak yakalandı. Yaşı küçük Ü.K.'nun üst aramasını yapan güven timleri, gençten gasp ettiği telefonu ve parayı ele geçirdi. Gözaltına alınan Ü.K. emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından "gasp" suçundan adliyeye sevk edildi.