Tanyeli hasta yatağından hakkında çıkan haberlere böyle isyan etti! Helallik istedi
Pankreas kanseri tedavisi devam eden Tanyeli, ameliyata giderken hakkında çıkartılan asılsız söylentilere isyan etti!
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