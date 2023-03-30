Tekirdağ’da otomobilin takla attığı kazada 5 kişi yaralandı | Video
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yoldan çıkan otomobilin takla atarak şarampole yuvarlandığı kazada 5 kişi yaralandı.
Şarampole yuvarlanan otomobildeki Ali G., Ömer A., Ömer G., Sıracettin G. ve Mehmet G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Çorlu ilçesindeki hastanelere sevk edildi.
Kaza yapan araçtan dumanlar çıkması üzerine itfaiye ekipleri tarafından tazyikli su sıkıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:54
00:16
Manavda, kadının telefonunu çalan şüpheli tutuklandı | Video 30.03.2023 | 14:50
01:33
Tekirdağ’da otomobilin takla attığı kazada 5 kişi yaralandı | Video 30.03.2023 | 14:32
03:15
01:45
Eğlence mekanında cinayet işlemişti, 27 yıl hapis cezası aldı | Video 30.03.2023 | 14:02
00:54
Beyaz örtüyle kaplanan Kulakkaya Yaylası böyle görüntülendi | Video 30.03.2023 | 14:02
04:53
Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep bebek son yolculuğuna uğurlandı | Video 30.03.2023 | 13:08
03:16
Karla kaplanan Bolu Dağı böyle görüntülendi | Video 30.03.2023 | 12:25
01:10
Otobüste kadınların "boş koltuk" tartışması kamerada | Video 30.03.2023 | 12:25
03:28
03:16
Karla kaplanan Bolu Dağı böyle görüntülendi | Video 30.03.2023 | 12:23
03:17
01:13
Artvin'e kış geri geldi, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu | Video 30.03.2023 | 12:20
01:00
Adana’da hırsızlara şafak operasyonu: 13 gözaltı | Video 30.03.2023 | 12:01
01:14
Yağmur sonrası çıkan çift gökkuşağı görsel şölen oluşturdu | Video 30.03.2023 | 11:53
01:22
Artvin'de feci kaza! Menfeze düşen araçta iki kişi can verdi | Video 30.03.2023 | 11:53
01:44
Buzlanma kazaya neden oldu: 1 ölü, 8 yaralı | Video 30.03.2023 | 10:58
03:52
Şanlıurfa Jandarmadan ‘şok yol araması’: 26 gözaltı | Video 30.03.2023 | 10:49
00:11
Alacaklısını gasp etti! Aynı mahallede yakaladılar… | Video 30.03.2023 | 10:49
04:58
1 TL’ye aldığı atık şişeleri Avrupa’ya 50 euroya satıyor | Video 30.03.2023 | 10:07