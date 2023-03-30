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Tekirdağ’da otomobilin takla attığı kazada 5 kişi yaralandı | Video

Tekirdağ’da otomobilin takla attığı kazada 5 kişi yaralandı | Video

30.03.2023 | 14:32

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yoldan çıkan otomobilin takla atarak şarampole yuvarlandığı kazada 5 kişi yaralandı.

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Kaza, Edirne yolu üzeri Misinli sapağı mevkiinde meydana geldi. Çorlu'dan Lüleburgaz istikametine seyreden Ali G. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Şarampole yuvarlanan otomobildeki Ali G., Ömer A., Ömer G., Sıracettin G. ve Mehmet G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Çorlu ilçesindeki hastanelere sevk edildi.

Kaza yapan araçtan dumanlar çıkması üzerine itfaiye ekipleri tarafından tazyikli su sıkıldı.

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