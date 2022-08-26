Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:49
00:27
01:29
Sultanbeyli'de kaza: Aracına çarpan sürücüyü darp etti | Video 26.08.2022 | 11:48
00:18
03:48
03:13
00:39
Nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi | Video 26.08.2022 | 10:44
01:54
Kontrolden çıkan otomobil bahçeye girdi! O anlar kamerada | Video 26.08.2022 | 10:44
02:57
Tekirdağ’da şafak operasyonu: 6 gözaltı | Video 26.08.2022 | 10:30
04:48
15 yaşındaki genç çaldığı arabayla korku dolu anlar yaşattı | Video 26.08.2022 | 10:28
00:53
Avcılar'da börekçiden bilgisayar çalan şüpheli kamerada | Video 26.08.2022 | 09:45
02:18
Antalya'da anne ve bebeğinin öldüğü yürek yakan kaza kamerada | Video 26.08.2022 | 09:05
03:56
Denizli'de yolcu otobüsü refüje devrildi: 2’si ağır 28 yaralı | Video 26.08.2022 | 09:17
01:12
Uşak'ta battaniye fabrikasında yangın | Video 26.08.2022 | 08:47
00:56
İzmir’de 6 aylık hamile kadın oğlu tarafından 15 yerinden bıçaklandı | Video 26.08.2022 | 09:17
00:43
Muradiye'de çoban arazide ölü bulundu, 3 kişi gözaltına alındı | Video 26.08.2022 | 09:17
09:40
00:46
00:20
00:59
Şarkıcı Gülşen tutuklandı | Video 26.08.2022 | 08:36
Tekirdağ’da narkotik ve asayiş konularıyla ilgili aranan şahıslara yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi. 16 hedef adrese yönelik düzenlenen operasyonda 6 şahıs yakalanırken silah, tabanca ve mermiler ele geçirildi.
Asayiş ve narkotik konularıyla ilgili aranan şahıslara yönelik düzenlenen şafak operasyonunda polis ekipleri sabahın erken saatlerinde belirledikleri hedef adreslerde tek tek arama yaptı. Aramalarda ruhsatsız 1 tabanca, 3 av tüfeği ele geçirildi. Operasyona ilişkin gözaltına alınan 2'si aranan olmak üzere 6 kişi emniyete götürüldü.
Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlem başlatılarak, sorgulamaları başlatıldı.