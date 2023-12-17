Termometrelerin 19 dereceyi gösterdiği Antalya'da Aralık ayında deniz keyfi
Türkiye’nin birçok bölgesinde kara kış etkisini gösterirken, turizm kenti Antalya’da yazdan kalma günler yaşanmaya devam ediyor. Havanın 19 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü kentte, güneşli havayı görenlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu.
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