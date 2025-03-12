Tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapan genç kızlar suç makinesi çıktı | Video
Kayseri'de tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapan 2 genç kız yakalanırken, şüphelilerin toplamda 62 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.
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