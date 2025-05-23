Türkiye'nin konuştuğu itfaiyecinin nişanlısı sessizliğini bozdu! Kan donduran plandan haberi var mıydı? | Video
Aydın'da bir itfaiye erinin eşini ve çocuklarını öldürüp yangın süsü verdiği iddia edilmişti. Türkiye'nin konuştuğu itfaiyecinin hemşire nişanlısı sessizliğini bozdu. İşte ayrıntılar…
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