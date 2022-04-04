Ümraniye’de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın elektrik direklerine sıçradı! | Video
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Ümraniye’de geri dönüşüm deposu olarak kullanılan alanda yangın meydana geldi. Meydana gelen yangında ortaya çıkan patlamalar, elektrik direklerine ve kablolarına sirayet etti.
Yangın anında çevrede bulunan Oğuz Aydın "Büyük ihtimal elektrik trafosundan çıktı. Daha önce de elektrik trafosundan çıkmıştı. Can kaybı yok sadece maddi zarar var. Çok şükür can kaybı yok. Çok şükür itfaiye ekipleri zamanında müdahale yaptı şu an kontrol altında" dedi.