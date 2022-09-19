Ümraniye’de yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı! Kaza anı kamerada | Video
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Ümraniye’de oyun oynayan 8 yaşındaki çocuğa caddede yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarptı. Çocuk otomobilin çarpmasıyla caddenin kenarına savruldu. Kazada yaralanan çocuk otomobil şoförü ve çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye götürüldü. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza yapan çocuğun babası Sinan E., "Cumartesi saat 16.30 civarında iş yerinde çalışırken arkadaş bana telefon ile 'oğlun kaza geçirdi' dedi, acil gelmemi söyledi. Arkadaşlarıyla birlikte oynarken ara sokaktan caddeye doğru gelirken hızlı bir şekilde arabanın gelmesiyle beraber çarpışıyorlar. Çocuğun durumu iyi hastaneye götürdük, gerekli tetkikleri yapıldı. Şu anda herhangi bir sıkıntısı yok, normal hayatına devam ediyor. Burada bir set, tümsek olmasını talep ediyoruz. Bir başkasına da zarar gelmesin" dedi.