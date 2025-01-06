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Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur son günlerini bu evde geçirdi | Video

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur son günlerini bu evde geçirdi | Video

06.01.2025 | 12:25

Tedavi gördüğü hastanede 02 Ocak tarihinde hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’un Marmaris’te son günlerini geçirdiği deniz kenarındaki evi sessizliğe büründü.

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Marmaris Adaköy'de deniz kenarındaki evinde yeğenleri ve ablası ile birlikte son günlerini geçiren Ferdi Tayfur 15 Aralık tarihinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Muğla'da tedavisine devam edilen Tayfur sonrasında ambulans uçakla Medical Park Antalya Hastanesi'ne sevk edilmişti. Burada tedavisine devam edilen Tayfur, tüm müdahalelere rağmen 02 Ocak tarihinde hayatını kaybetmişti.

MARMARİS'TEKİ EVİ GÖRÜNTÜLENDİ
Şarkıları, oynadığı filmler ile milyonların gönlünde taht kuran ünlü sanatçının son günlerini geçirdiği Marmaris Adaköy'de denize sıfır evi ise görüntülendi. 15 Aralık tarihinde bu evde rahatsızlanan Tayfur, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Antalya'ya sevkinin ardından tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman ünlü sanatçının son günlerini geçirdiği ve sessizliğe bürünen evde ablası ve yeğenleri ile birlikte kaldığı, zaman zaman tekne ile denizde gezintiye çıktığı biliniyordu.

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