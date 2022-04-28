Ünlü şarkıcı Fedon Kalyoncu sosyal medyasında paylaştı: "Vee FEDON denize düştü" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:54
Motosikletli gençle kamyonetin çarpıştığı anlar kamerada | Video 28.04.2022 | 15:18
03:50
Dicle Nehri'nde balık ölümlerine inceleme | Video 28.04.2022 | 15:09
01:28
Uyuşturucu baronları köpük partisinde yakalandı! İşte o görüntüler | Video 28.04.2022 | 14:54
02:06
Sakalı Şerif'i görmek isteyenler izdihama sebep oldu | Video 28.04.2022 | 14:56
00:37
00:28
Sokak sağlıklaştırması asfaltla başladı | Video 28.04.2022 | 14:17
00:55
Projeyi aşkına şahit tutup, başkana nikah çağrısında bulundu | Video 28.04.2022 | 14:06
00:37
Serik’te motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 28.04.2022 | 14:00
03:18
Atık suları yağmur suyu hattından dereye veriyordu! | Video 28.04.2022 | 13:35
01:25
Yolcu bagajından 29 bin 400 ecstasy çıktı | Video 28.04.2022 | 13:55
01:09
05:48
01:32
At yarışı oynayan adam kalbine yenik düştü | Video 28.04.2022 | 13:43
03:49
Tortum Şelalesi’nde gökkuşağı resitali | Video 28.04.2022 | 13:15
05:50
Bursa'da 10 bin kişilik tarihi iftar | Video 28.04.2022 | 13:12
03:54
Yüksekova’da nesli tükenmekte olan 'balaban kuşu' bulundu | Video 28.04.2022 | 13:11
01:19
Şereflikoçhisar'da restoranda çıkan yangın korkuttu | Video 28.04.2022 | 13:11
05:37
İstanbul'da çadır ve karavan talebinde artış | Video 28.04.2022 | 12:36
04:20
01:42
Muğla'da metan gazı faciası: 4 ölü | Video 28.04.2022 | 10:04
Taverna müziğinin efsane ismi Fedon, klasik haline gelen sezon açılışını yaptı. Yaz aylarını Bodrum'da geçiren Fedon, her yıl denizle ilk buluşmasını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Fedon'un son videosu sosyal medyayı salladı. 75 yaşındaki şarkıcı Fedon Kalyoncu'nun paylaşımı sosyal medyada kısa sürede viral oldu. İşte Fedon'un sosyal medyada gündem olan o çok konuşulan trend videosu…