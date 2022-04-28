Ünlü şarkıcı Fedon Kalyoncu sosyal medyasında paylaştı: "Vee FEDON denize düştü" | Video

Taverna müziğinin efsane ismi Fedon, klasik haline gelen sezon açılışını yaptı. Yaz aylarını Bodrum'da geçiren Fedon, her yıl denizle ilk buluşmasını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Fedon'un son videosu sosyal medyayı salladı. 75 yaşındaki şarkıcı Fedon Kalyoncu'nun paylaşımı sosyal medyada kısa sürede viral oldu. İşte Fedon'un sosyal medyada gündem olan o çok konuşulan trend videosu…