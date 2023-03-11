Video Yaşam Üsküdar'da katledilen Miray’ın son anlarına ait video görüntüsü ortaya çıktı!
Üsküdar'da katledilen Miray’ın son anlarına ait video görüntüsü ortaya çıktı!

Üsküdar'da katledilen Miray’ın son anlarına ait video görüntüsü ortaya çıktı!

11.03.2023 | 11:32

İstanbul Üsküdar'da 8 Mart Kadınlar Günü'nün hemen öncesinde, 1 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi İbrahim İçin tarafından katledilen turizmci Miray Atmaca'nın (28) son anlarına ait video görüntüsü ortaya çıktı. 3 yıl önce Antalya'da seyahat sırasında tanıştığı İçin ile sevgili olan Atmaca aralarındaki sorunlar nedeniyle ayrılma kararı aldı. İddiaya göre ayrılığı kabullenemeyen İçin, bu süreçte genç kadını sürekli rahatsız etti.

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3 AY UZAKLAŞTIRMA
İkili arasında en son 9 Aralık'ta sorun çıkınca Atmaca, şikâyetçi oldu. İçin hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı alındı. Ancak İçin, 3 gün önce gizlice babasının beylik tabancasını alıp "Arkadaşlarımla buluşacağım" diyerek yaşadığı İzmir'den İstanbul'a geldi. Görüntülerde yürüyerek evine gelen Miray Atmaca'nın arkasından gelen cani sevgili, ona seslenip ateş ediyor, daha sonra da canına kıyıyor.

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