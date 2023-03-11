Üsküdar'da katledilen Miray’ın son anlarına ait video görüntüsü ortaya çıktı!
İstanbul Üsküdar'da 8 Mart Kadınlar Günü'nün hemen öncesinde, 1 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi İbrahim İçin tarafından katledilen turizmci Miray Atmaca'nın (28) son anlarına ait video görüntüsü ortaya çıktı. 3 yıl önce Antalya'da seyahat sırasında tanıştığı İçin ile sevgili olan Atmaca aralarındaki sorunlar nedeniyle ayrılma kararı aldı. İddiaya göre ayrılığı kabullenemeyen İçin, bu süreçte genç kadını sürekli rahatsız etti.
İkili arasında en son 9 Aralık'ta sorun çıkınca Atmaca, şikâyetçi oldu. İçin hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı alındı. Ancak İçin, 3 gün önce gizlice babasının beylik tabancasını alıp "Arkadaşlarımla buluşacağım" diyerek yaşadığı İzmir'den İstanbul'a geldi. Görüntülerde yürüyerek evine gelen Miray Atmaca'nın arkasından gelen cani sevgili, ona seslenip ateş ediyor, daha sonra da canına kıyıyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:04
01:05
Kapkaççıyı 57 kameradan tespit edip yakaladılar | Video 11.03.2023 | 11:32
01:27
Su pompasına sakladığı uyuşturucuyla yakalandı | Video 11.03.2023 | 11:31
00:25
00:40
59 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 11.03.2023 | 10:20
01:13
02:52
Deprem sonrası cami yıkıldı, minaresi ayakta kaldı | Video 11.03.2023 | 10:13
01:56
Yaşlı adam yalnız yaşadığı evde ölü olarak bulundu | Video 11.03.2023 | 10:05
01:06
06:42
03:55
AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret | Video 10.03.2023 | 19:23
02:09
Ugandalı Namubıru’da İslam’ı seçip Zeynep ismini aldı | Video 10.03.2023 | 16:47
01:01
Edirne'de suç örgütlerine operasyon: 8 gözaltı | Video 10.03.2023 | 16:48
06:57
03:16
11 yaşındaki depremzede Ayşe’ye sürpriz doğum günü kutlaması | Video 10.03.2023 | 15:54
07:39
00:37
Bayrampaşa otogarında saç kremi kutusundan uyuşturucu çıktı | Video 10.03.2023 | 15:31
01:02
00:51