Yangın çıkan çatı katının sahibi ile komşuları arasında kavga çıktı | Video
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından çatı katında oturan Osman K. ile komşuları arasında ise kavga çıktı. Komşular, Osman K.'nın hobi evi olarak kullandığı katta yanıcı maddeler bulunduğunu ve daha öncede yangın çıktığını anlatarak, kendilerini ve ailelerini güvende hissetmediklerini söyledi.
Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına 3 araçla müdahale eden itfaiye ekipleri binaya ve yan binalara sıçramasına izin vermeden yangını söndürürken, yangının söndürülmesinin ardından çatı katında saz imalatı yaptığı iddia edilen Osman K. ile komşuları arasında sözlü tartışma çıktı. Bina ve mahalle komşuları daha öncede aynı yerde yangın çıktığını belirterek, yanıcı maddelerin bulunduğu kat sebebiyle kendilerini ve ailelerini güvende hissetmediklerini ve bir an önce buna bir çözüm bulunmasını söyledi.
Olayın ardından yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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