Yaşlı kadın sarrafın kafasına taşla vurarak kuyumcuyu soymaya çalıştı! O anlar kamerada | Video
Kayseri'de bir kuyumcuya giren yaşlı kadın, altınlara bakma bahanesiyle yanına geldiği sarrafın kafasına taşla vurarak kuyumcuyu soymaya kalkıştı. Kadın, çevredeki komşu esnafların yardımıyla etkisiz hale getirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan yaşlı kadının sarrafın kafasına taşla vurduğu ve sonrasında yaşanan arbede güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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