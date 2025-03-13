Yaşlı kadın sarrafın kafasına taşla vurarak kuyumcuyu soymaya çalıştı! O anlar kamerada | Video 13.03.2025 | 15:08 Kayseri'de bir kuyumcuya giren yaşlı kadın, altınlara bakma bahanesiyle yanına geldiği sarrafın kafasına taşla vurarak kuyumcuyu soymaya kalkıştı. Kadın, çevredeki komşu esnafların yardımıyla etkisiz hale getirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Kazancılar Çarşısı'nda meydana gelen olayda bir kuyumcuya giren yaşlı kadın; sarrafın altınları gösterdiği sırada yanında bulunan taşla kafasına vurdu. Sarrafla aralarında bir süre boğuşma yaşanan kadın daha sonra biber gazı sıktı. Sesleri duyan komşu esnaflar, kuyumcuya gelerek yaşlı kadını etkisiz hale getirdi. Yaralanan sarraf çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis ise kadını gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de kuyumcuda inceleme yaptı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Öte yandan yaşlı kadının sarrafın kafasına taşla vurduğu ve sonrasında yaşanan arbede güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.