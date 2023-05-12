Yaşlı kadına otomobil çarptı... İlk müdahaleyi olay yerinden geçen hemşireler yaptı | Video
Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı. Yaralanan kadına ilk müdahaleyi ise olay yerinden geçen hemşireler yaptı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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