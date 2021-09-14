Yelken yarışında "kaba güç" çatışması
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Türkiye Yelken Federasyonu'nca (TYF) bu yıl 6'ncısı düzenlenen Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası Yarışı, yelkenciler arasındaki rekabetin çatışmaya dönüşmesi nedeniyle sonuçsuz kaldı. Denizde şiddetin görüntülerine SABAH ulaştı. Diskalifiye edilen takımların hak mücadelesi ise sürüyor.