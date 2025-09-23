Yeniden örgütlenme çabasındaki 4 FETÖ mensubu yakalandı | Video 23.09.2025 | 12:01 Sivas merkezli 4 ilde, FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şahıs yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Konuyla ilgili Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında; Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel öğrenci yapılanmasına yönelik Sivas merkezli Tokat, Manisa ve İzmir illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.