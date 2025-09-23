Yeniden örgütlenme çabasındaki 4 FETÖ mensubu yakalandı | Video
Sivas merkezli 4 ilde, FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şahıs yakalandı.
