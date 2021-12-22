Video Yaşam Yok böyle dolandırıcılık! Kiraladığı araçları satıyordu
Yok böyle dolandırıcılık! Kiraladığı araçları satıyordu

Yok böyle dolandırıcılık! Kiraladığı araçları satıyordu

22.12.2021 | 12:52

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Kocaeli Gebze İlçesinde farklı tarihlerde meydana gelen 3 ayrı dolandırıcılık olayında, kiraladığı araçları vatandaşlara sattığı tespit edilen M.C isimli zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

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