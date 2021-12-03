Zeytinburnu’nda çocuk hırsız 23 bin liralık cep telefonunu böyle çaldı! | Video

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İstanbul Zeytinburnu’nda çocuk yaşta 2 şüpheli elektronik satış mağazasından 23 bin lira değerinde cep telefonunu saniyeler içinde çaldı. O anlar kameralara iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Nuripaşa Mahallesi'ndeki bir elektronik satış mağazasında dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 12 yaşlarındaki çocuk şüpheli, kendisinden küçük bir başka çocukla birlikte mağazaya girerek içerideki ürünlere bakmaya başladı. İş yeri sahibi kasada müşterilerle ilgilenirken şüpheli çocuk 23 bin tl değerindeki cep telefonunu vitrinden alarak cebine koydu. Mağazadaki kalabalıktan yararlanan şüpheli çocuk, hızla olay yerinden uzaklaştı.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Cep telefonu hırsızlığı iş yerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli çocuğun mağazadaki ürünlere bir süre baktıktan cep telefonunu çaldığı görülüyor. Daha sonra mağazadan hızla çıkıyor.