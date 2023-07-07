Zeytinburnu’nda parkta işlenen satırlı cinayet davasında karar! | Video
Zeytinburnu’nda parkta oturan Murat Keskinbıçkı’yı satırla başına defalarca kez vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan İsmail Aksoy hakkında karar açıklandı. Mahkeme sanık Aksoy’un 25 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
Sanığın son sözünün ardından kararını açıklayan mahkeme Aksoy'un önce müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Cezanın sanığın üzerindeki olası etkilerini dikkate alan mahkeme, takdiri indirim uygulayarak cezayı 25 yıla düşürdü.
Duruşmanın bitmesinin ardından konuşan maktulün kardeşi Nagihan Bağbekleyen "Bu adam daha önce parkta herkesi rahatsız ediyormuş zaten. Ağabeyimin cinayetinden 5 gün önce satırla Bulgar bir turiste saldırmış, tehdit etmiş. Adam şikayetçi olsaydı belki ağabeyim ölmeyecekti. Yani bu adam çıkınca başkasına da zarar verecek. Az ceza verildi. İtiraz edeceğiz. Ağırlaştırılmış müebbet almalı" dedi.
İDDİANAMEDEN
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 27 Aralık 2021'de Zeytinburnu'nda meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede, Topkapı Deprem Parkı içerisinde bir erkek cesedi bulunduğuna yönelik ihbar gelmesi üzerine soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı. İncelenen kamera görüntülerinde İsmail Aksoy'un parka doğru giden güzergahta tespit edildiği ve yakalanarak gözaltına alındığı kaydedilmişti. İfadesi alınan İsmail Aksoy'un ağabeyi Ersin Aksoy ise kardeşinin yakalanmasından 3-4 gün önce odasında satır bulduğunu ve kimseye zarar vermemesi için satırı çöpe attığını söylemişti. İsmail Aksoy'un 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.
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