Beşiktaş’ta otobüs durağa daldı: 9 yaralı

Beşiktaş’ta iddiaya göre cinnet geçiren otobüs şoförü durağa daldı. Olayda durakta bulunan 9 kişi yaralandı. Şoför kazayı yaptıktan sonra otobüs içerisinde bulunan yolculara bıçakla saldırıp denize atladı.

Beşiktaş'ta özel halk otobüsü durağa daldı. Çarpmanın etkisiyle durakta bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 3 kişinin durumu ağır olduğu öğrenilirken,İddiaya göre, şoför kazayı yaptıktan sonra otobüs içerisinde bulunan ve dışarıda bekleyen yolculara bıçakla saldırıp denize atladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, tedavi edilmeleri için hastaneye kaldırdı. Denizden çıkarılan şoför yapılan ilk müdahalesinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

"BIÇAKLA İNSANLARA SALDIRDI"

Olay anında otobüste bulunan Can Eren isimli bir vatandaş, " Otobüsün içerisindeydim. Durmadan manevra yaptı. Yolculara çarptı. Sonra inip bıçakla insanlara saldırdı. Oradan da denize gidip atladı. Çok yaralı insanlar var. Atlayan kişi gözaltına alınmış. Hayati tehlikesi olan yok. Çok korktuk şoför bize de bıçakla gelecek sandık.