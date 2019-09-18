Yaşlı kadını kümese sokup, başına çekiçle vurdu, bileziğini çaldı

Zeynep Çıldır'ın dahiliye uzmanı olan doktor torunu Erhan Ertürk de saldırının ardından görev yaptığı Aydın'dan Kumluca'ya geldi. Ertürk, "Kurban anneannem. Bir bilezik için hayatına kast ettiler. Kafasında üç tane satırlı darbe var. Omurlarında ve kaburgasında kırıklar var, akciğerinde ezilmeler var. Beyin kanaması mevcuttu. Takip ediliyor. Ancak akciğerindeki kanama arttı. Bu yüzden il merkezine sevk ediyoruz. Hayati tehlikesi yüksek. Suçlunun eşkali belli. Emniyet güçleri peşinde. Temennimiz bir an önce bulunması. Bundan daha önemlisi de anneannemin sağlığına kavuşması" dedi.



Öte yandan güvenlik kuvvetleri, saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.