Ballıbaba nedir? Faydaları nelerdir?

Giriş Tarihi: 24.02.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 10:09

Diğer İsimleri : Beyazısırgan, Tatlıbaba, Lamium Album Laminum



Botanik Bilgi : Ballıbabagillerden boyu yarım metreye kadar uzayan bir bitkidir. Yol kenarlarında, meyve, sebze bahçelerinde, bayırlarda yetişir. Yaprakları ısırgan otuna benzer. Benekli ballıbaba ve ak ballıbaba gibi çeşitleri vardır. Mayıs ve Haziran aylarında toplanır gölgede kurutulur. Ya da taze olarak kullanılır.



Bilinen Bileşimi : Potasyum tuzları, tanen, şekerler, müsilaj, uçucu yağ, saponin, flavonol glikozidleri, histamin, tiramin, metilamin.



Özellikleri : Tonik / kuvvetlendirici, vazodilator / damar genişletici, antifebril /ateş düşürücü, diüretik / idrar söktürücü, hastalıklardan koruyucu, kabız yapıcı.



Faydaları :



Yaprakları ezilerek suyu rahim iltihaplarına, rahim kanamalarına ve prostat hastalıklarına karşı uygulanırsa büyük faydası görülür.



Şurubu boğaz hastalıklarına, vereme ve kadınlarda regl ağrılarına karşı kullanılır.



Merhemi yanıklarda kullanılır.



Yaprağının haşlanmış lapası kabakulak, mayasıl, kanlı basura şifalıdır.



Kullanım Şekli ve Dozu : 1 bardak suya 1 tatlı kaşığı kıyılmış bitki konarak kaynatılır soğuyana kadar demlendirilir ve süzülür. Günde 3 defa yemek aralarında içilir. İstenilirse balla tatlandırılır.