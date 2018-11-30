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Barış Manço kimdir?

Barış Manço 2 Ocak 1943 Üsküdar doğumludur. Türk sanatçı, şarkıcı, besteci, söz yazarı, TV programı yapımcısı ve sunucusu, köşe yazarı Devlet Sanatçısıve Kültür Elçisi'dir. Özellikle çocukları ne kadar sevdiği ile bilinen usta sanatçı Türkiye’de rock müziğin öncülerindendir. Anadolu rock adı verdiğimiz türün ise kurucusudur. Peki Barış Manço kimdir? İşte yanıtı…

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Barış Manço, Türkiye'de Anadolu Rock kültürünün kurucularındandır. Taraflı tarafsız herkes tarafından sevilen Manço, 2 Ocak 1943'te İstanbul Üsküdar'da doğmuştur. Müziğe başlangıcının çıkışı Galatasaray lisesinden olmuştur. Daha sonra Şişli terakki lisesinde eğitimini tamamlayan usta sanatçı yüksek öğrenimini Belçika Kraliyet Akedemisi'nde yapmıştır. Bestelediği 200'ün üzerindeki şarkısı, kendisine on iki altın ve bir platin albüm ve kaset ödülü kazandırdı. İşte Barış Manço'nun aldığı ödüller;

Barış Manço ödülleri;

  • 1987 yılında Belçika tarafından "Türk Kültür Elçisi" unvanı.
  • 1991'de "Türkiye Devlet Sanatçısı" unvanı
  • 1991 yılında Japonya Soka Üniversitesi "Uluslararası Kültür ve Barış Ödülü
  • 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi "Sanatta Onursal Doktora" unvanı
  • 1992 yılında "Fransız Edebiyat ve Sanat Şövalyesi" unvanı. Ekim ayında İstanbul Fransız Sarayı'nda düzenlenen törenle aldı.
  • Belçika'nın Liège şehri "Onursal Hemşeri" unvanı
  • 1994 yılı Kocaeli Üniversitesi tarafından Türk insanını ve Türkiye'yi çalışmalarıyla Dünya'ya tanıttığı sebebiyle verilen "Barış Diploması"
  • 1995 yılında Denizli Pamukkale Üniversitesi "Çocuk Eğitimi Alanında Onursal Doktora" unvanı
  • 1995 yılında Japonya Min-On Vakfı "Yüksek Şeref Madalyası"
  • Uluslararası Teknoloji Ödülü
  • Belçika Krallığı Leopold II Şövalyesi Nişanı
  • 1995 yılında Türkmenistan Cumhurbaşkanı Saparmurat Türkmenbaşı tarafından verilen "Türkmen Vatandaşlığı" unvanı
  • 200'ün üzerinde şarkısı olduğu için 12 altın ve bir platin albüm ve kaset ödülü kazandı.
  • Onursal Evlad Unvanı
  • 3000'in üzerinde plaket ve ödül.

Barış Manço'nun ölümü;

31 Ocak 1999 gecesi saat 23.30'da İstanbul Moda'daki evinde kalp krizi geçirdi ve daha sonra kaldığı hastanede saat 1.30 civarında hayatını kaybetti. Sevenlerini büyük bir yasa boğan usta sanatçının şarkıları günümüzde hala gencinden yaşlısına herkesin dilinde.

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