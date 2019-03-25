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Boksör Avni Yıldırım kimdir?
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Avni Yıldırım, 5 Ağustos 1991 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Hafif ağır siklet klasmanında yer alan Avni Yıldırım, şu ana kadar çıktığı 23 mücadeleden sadece ikisini mağlup olarak tamamlamıştır.

Avni Yıldırım'ın mağlup olduğu isimler İngiliz Chris Eubank Jr. ve Amerikalı Anthony Dirrell olmuştur.

178 kanat açıklığına sahip olan Avni Yıldırım'ın boyu ise 1.82'dir.

Avni Yıldırım, MR. Robot lakabıyla tanınmaktadır.

ANTHINY DIRELL MAÇININ TEKRAR OYNANMASINA KARAR VERİDLİ
Dünya Boks Konseyi (WBC), süper orta sıklet unvan mücadelesinde hakemlerin tartışmalı kararıyla ABD'li rakibi Anthony Dirrell'a mağlup olan Türk boksör Avni Yıldırım'ın itirazını kabul etti.

WBC Başkanı Mauricio Sulaiman, İstanbul'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada Avni Yıldırım'ın unvan maçının yeniden oynanacağını açıkladı. Düzenlenen basın toplantısına Avni Yıldırım, Yıldırım'ın menajeri Ahmet Öner, WBC Başkanı Mauricio Sulaiman, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz katıldı.

Avni Yıldırım'ın menajeri Ahmet Öner, "Son maçta maalesef şanssız bir şekilde maç durduruldu. Avni öne geçerken 1 raunt kala maç kesildi. Şaibe olduğunu düşünerek WBC'ye itiraz ettik. WBC Başkanı'nın desteğiyle başvurumuz kabul edildi" dedi.

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