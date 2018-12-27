Çocuk sahibi olmak için okunması tavsiye edilen dualar

Şüphesiz ki dünyanın en güzel duygularından bir tanesi de bir evlat sahibi olmaktır. Çocuk sahibi olabilmek için Allah'a sayısız kez dua edilmektedir. 'Hangi duayı okumalıyım' diye akıllarında soru işareti kalanlar ise çocuk sahibi olmak için okunması tavsiye edilen duaları burada bulabilirler.

Ey Rabbim, beni yalnız başıma bırakma. Hayırlı bir evlat nasip et. Sen varislerin en hayırlısısın. Al-i İmran 38: Ey Rabbim, bana kendi yanından (lütuf ve kereminle) tertemiz ve mübarek bir çocuk ihsan et. Şüphe yok ki sen duayı işiten ve kabul edensin. Ey Rabbimiz! Bize zevcelerimizden ve nesillerimizden gözlerimizin bebeği olacak (salih insanlardan) ihsan et. Bizi takva sahiplerine rehber kıl. Saffat 100: Ey Rabbim, bana salih kullarından olan bir çocuk ihsan et. "İnne rabbeke hüve'I-hallâku'l-alîm." = "Muhakkak ki Rabbin her türlü yaratma şeklini bilir." (Hicr, 15/86) âyetini geceleri 1267 kere tekrar eder ve bunu üç ay boyunca sürdürür. "Fallâhu hüve'l-veliyyü ve hüve yuhyî" = "Muhakkak ki Allah dosttur ve yaratandır." (Şura, 42/9) âyetini, beraber olmadan önce 289 kere tekrar eder. "HüvaIIahü'l-hâliku'l-bâriü" = "O yaratandır ve yoktan var edendir." (Haşr, 59/24) âyetini 1054 kere tekrar eder.)