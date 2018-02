Enerjinin zirvesinde 3 müjde

BUGÜN NELER OLDU

Rüzgâr enerji sinde dünyanın en iyi fiyatlı ihalelerini yapan Türkiye , şimdi de denizde rüzgar enerjisi alanında off shore (denizde) ihalelere hazırlanıyor. Sabah, aHaber, Takvim, Yeni Asır ve Para Dergisi tarafından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlenen "1. Türkiye Enerji ve Maden Forumu: Fırsat Yılı 2018" konferansında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak , dünyanın en büyük off shore ihalesine çıkılacağının müjdesini verdi. Albayrak, "2017 iki YEKA ihalesi ile ses getirdiğimiz bir yıl oldu. Dünyada da ses getirdi. Rüzgârda dünyanın en büyük oyuncularının rekabetiyle hakikaten fiyatlama noktasında dünyanın en düşük fiyatı olması ile rekor kırdık. Bu yeterli değil. Güneş ve rüzgârda 1.000'er megavatlık yeni ihaleler için çalışmalara başladık. İnşallah bu yıl 1.000'er MW'lık rüzgâar enerjisi ihaleleriyle dünyanın en büyük off shore projesini hazırlıyoruz. Ölçümler yapıldı ve verimliliği en yüksek ihalelerin hazırlanmasını bekliyoruz. Dünyada ses getirecek" dedi.Bakan Albayrak ayrıca bor alanında yapılan yeni teknolojik adımlarla yeni ürünler geliştirildiğini ve bunların müjdesinin de yakında bir lansmanla duyurulacağını belirtti.Borda kilosu 500 dolardan 10.000-30.000 dolarlar seviyesinde stratejik ürünler gerçekleştirileceğin belirten Albayrak, "Eti maden çok önemli bir firmamız. İhracat pazarları ve diğer alanlarda önemli gelişmeler yaptı. İhracat ve üretim 2.2 milyon ton ve 880 milyon dolara kadar çıktı. Çok yoğun bir çalışma ile birkaç tane çok stratejik ürünle iki üç tane tesis ile ilgili bir açıklama yapacağız. Savunma sanayisinde stratejik ürünler olacak. Bu alanda faaliyet gösteren bir şirketimizle joint venture şekilde bir firma ile bunu yapacağız" şeklinde konuştu.Bu yıl içinde yapılacak yeni YEKA ihaleleri için çalışmaların başladığını aktaran Bakan Albayrak, "Güneş ve rüzgârda 1000'er megavatlık yeni ihaleler için çalışmalara başladık. Güneş YEKA'sına pil depolamasıyla ilgili düzenlemeyi de eklemeyi düşünüyoruz. Yine sıcak bir yaz olacak, bu yaz bitmeden iki ihaleyi de gerçekleştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.Barış Sondaj faaliyetleri konusunda da değerlendirmelerde bulunan Albayrak, "Doğu Akdeniz'deki etkin siyaset ve Güneydoğu'daki enerji fırsatlarının terör tehditinden temizlenmesi bağlamında önemli adımlar atıldı. Hidrokarbon rezervlerinin 3'te 2'sinin bulunduğu bir coğrafyadayız. Son dönem ve sınır hatlarında mayınların temizlenmesiyle de sondajda, br de bakmışsınız ki çok enteresan gelişmeler olmuş. Doğu Akdeniz çok önemli, Türkiye'nin son 15 yıldır yaptığı Kuzey Kıbrıs özelinde, yapıcı bir siyasetle Güney Kıbrıs'ın ABD'ye alınması süreci ile oldu bittiye dayalı. Tek taraflı siyaset ile sadece adayı değil kara sularında da aldı başını gitti. Türkiye, daha etkili bir ülke. Geçtiğimiz hafta yaşananlarda bir süreç, Türkiye tavrını masaya koymuştur. Akıllıca bir çözüm üretilmediği sürece etkili olmak zorundayız. Tek taraflı sondaj yapılırsa Türkiye olarak buna izin vermeyiz" şeklinde konuştu.AB içinde Türkiye'nin doğalgaz ve elektrik tüketimi en ucuz olan ülkeler arasında bulunduğunu aktaran Albayrak, özellikle sanayinin çok rekabetçi fiyatlarla doğalgaz kullandığını ve bu maliyet avantajının sanayiye önemli katkısı olduğunu söyledi. Elektrik ve doğalgaz maliyetlerini dengeli bir şekilde yönetmeye çalıştıklarını belirten Albayrak, şöyle devam etti: "Bu maliyetleri enflasyona baskı oluşturmayacak şekilde çeyreklik düzenlemelerle, küçük küçük artış ve azalışlarla yönetmeyi öngördük. Doğalgazda da portföy ve ticaret yönetimiyle, stratejik iş birliğiyle... Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'yi (BOTAŞ) sadece evlere doğalgaz boru hattı çeken bir kurum olmaktan çıkarıp daha farklı bir yere taşımak için bölgesel ve küresel oyuncularla sessiz yürüttüğümüz iş birlikleri var. BOTAŞ'ın daha güçlü bilançoya kavuşmasıyla, sektörleri, sanayi ve hanehalkını çok daha mutlu kılacak bir strateji güdüyoruz ama bu tabi normal şartlar altında. Yeni bir rezerv bulursunuz, o maliyetleri başka bir noktaya taşır. Elektrikteki yerli payımız noktasında ise son 44 yılın en kurak yılını geçirdik ve 2018'e de öyle girdik. Maalesef tarihin en düşük hidroelektrik santraline dayalı üretimini yapıyoruz."Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin ( TANAP ) resmi açılışının haziran-temmuz aylarında gerçekleşeceğini belirten Albayrak, "Ocak ayı itibariyle TANAP borularından gaz geçişlerinin testi başladı, açılışın ardından yılın ikinci yarısında TANAP üzerinden gaz dağıtımına geçilecek. Türkiye güzergah çeşitliliği ile rakipsiz bir pazar. TANAP, Türkiye'nin liderliğinde takdir edilen önemli bir proje" dedi.Bakan Albayrak, binaların cephe ve çatılarına kurulacak güneş panellerine yönelik düzenlemenin önemli bir adım olduğunu belirterek, "Bu şekildeki kurulumların mevcut durumda 6-8 yıla kadar geri dönüşü oluyor. Yerli güneş panelinin üretilmeye başlamasıyla buradaki maliyetler daha da düşecek. Bu durumda çatı paneli yatırımları daha cazip hale gelebilecek." dedi. Türkiye'de şu anda baz senaryoya göre bin 800-2 bin megavatlık bir kapasite olduğunu dile getiren Albayrak, şunları kaydetti: "Daha ileri senaryoda 4-5 bin megavatlar konuşuluyor. Hem iletim hem dağıtım şirketleri ve Türkiye'nin iletim altyapısındaki maliyetleri de düşürecek bir hamle. Bireysel tüketicinin de iştahlı olduğu bir alan. Bunun hayata geçmesiyle Türkiye böyle bir kapasiteyi de devreye alırsa, arz güvenliği için yeni bir yerli kaynak şekli ortaya çıkmış olur. Pil ve depolamayla ilgili mevzuatsal olarak da yeni adımlar atacağız ve bu konuda çok farklı bir noktaya doğru gidiyoruz.""Düne kadar bölge siyasetinde bir senaryo masaya konulur ve bu uygulanırdı" diyen Berat Albayrak sözlerine şöyle devam etti: "Birilerinin odasında 30 yıl öncesinden astıkları çerçeve içerisindeki bölge haritaları ile ilgili planlar uygulanırdı. Son birkaç yılda Türkiye'nin özellikle 15 Temmuz'dan sonra yaşadığı 'Tarihi Kurtuluş Savaşı Süreci' diyorum, bu süreçten sonra bölgede farklı senaryolar gündemde ve bu çoklu senaryolar için çoklu oyuncuların her birinin müdahil olduğu günlerden geçiyoruz."Türkiye'yi eski yönetim şekillerine geri döndürecek hiçbir siyasetçinin artık ülkede barınamayacağını belirten Albayrak, "Açıkçası ben Ortadoğu üzerinde çok ciddi kırılmaların olacağı bir döneme şahitlik ediyoruz. Sadece Afrin operasyonunu özelinde terör örgütlerinin silahlandırması konusunda tehdit unsuru olacak tüm gelişmeleri izleyeceksiniz. Ben ABD'li dostlarıma da ilettim, dedim ki şu empatiyi yapalım. Teksas'ın sınır bölgesi Meksika tarafında, kilisede pazar günü ibadet halinde olan Hristiyan vatandaşlara füze gelse, bu masum insanların başına yıkılsa siz ABD olarak ne hissederdiniz? Daha da ötesi bu saldırıyı gerçekleştiren terör grubuna bu füzeleri stratejik müttefik olarak temin edildiğini duyduğunuzda ne söylerdiniz?" şeklinde konuştu.