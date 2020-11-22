Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı SON DAKİKA altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 22 Kasım bugün ne kadar, kaç para?

Kapalıçarşı'dan gelen son dakika güncel ve canlı altın fiyatları Pazar gününün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Bilindiği üzere altın fiyatları koronavirüs kaynaklı olarak oldukça hareketli bir grafik çiziyor. Ağustos ayında zirve rakamlarını gören altın, geçtiğimiz haftalarda kademeli olarak düşüş yaşamış, son olarak Merkez Bankası'nın faiz kararı ile birlikte dibi görmüştü. Bu noktada güncel ve canlı altın fiyatları yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 22 Kasım güncel ve canlı 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 22 AYAR BİLEZİK, CUMHURİYET, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI (22 KASIM 2020 PAZAR)

Durum böyle olunca, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Kasım ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

22 KASIM GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Haberimizden, 22 Kasım 2020 Pazar gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, uzman yorumları eşliğinde A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.