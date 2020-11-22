Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı SON DAKİKA altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 22 Kasım bugün ne kadar, kaç para?

’dan güncel ve canlı : , gram, ata, cumhuriyet ve fiyatları 22 Kasım bugün ne kadar, kaç para?

ile ilgili ’dan gelen güncel veriler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle, Ağustos ayında zirve rakamlarını gören altın, geçtiğimiz günlerde sert düşüş yaşamıştı. Son olarak hafta içinde Merkez Bankasının faiz kararını açıklaması ile birlikte altın fiyatları adeta dibi gördü. Yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar ise, Kapalıçarşı’dan gelen güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte bilgileri eşliğinde , cumhuriyet, ata, gram ve fiyatları…

Giriş Tarihi: 22.11.2020 11:28 Son Güncelleme: 22.11.2020 11:29 ABONE OL
Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı SON DAKİKA altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 22 Kasım bugün ne kadar, kaç para?

Kapalıçarşı'dan gelen son dakika güncel ve canlı altın fiyatları Pazar gününün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Bilindiği üzere altın fiyatları koronavirüs kaynaklı olarak oldukça hareketli bir grafik çiziyor. Ağustos ayında zirve rakamlarını gören altın, geçtiğimiz haftalarda kademeli olarak düşüş yaşamış, son olarak Merkez Bankası'nın faiz kararı ile birlikte dibi görmüştü. Bu noktada güncel ve canlı altın fiyatları yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 22 Kasım güncel ve canlı 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 22 AYAR BİLEZİK, CUMHURİYET, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI (22 KASIM 2020 PAZAR)

Durum böyle olunca, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Kasım ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

22 KASIM GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Haberimizden, 22 Kasım 2020 Pazar gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, uzman yorumları eşliğinde A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 417,49

SATIŞ: 433,63

CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.079,30

SATIŞ: 3.132,10

CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.080,00

SATIŞ: 3.120,00

CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.963,00

SATIŞ: 3.021,52

CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.499,30

SATIŞ: 1.540,50

CANLI YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 749,60

SATIŞ: 772,60

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATIİÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

ALIŞ: 458,75

SATIŞ: 458,85

CANLI GRAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI

"ALTIN FİYATLARINDA KISA VADEDE OYNAKLIK SÜREBİLİR"

A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal yanıtlarken altın yatırımcısı için önemli değerlendirmelerde bulundu.

Altın kısa vadede bir süre daha oynaklığın devam edebileceğini ifade eden uzman isim, "Zaman zaman salgınla ilgili endişeleri artıracak gelişmeler altın fiyatlarında kısa vadeli yükseliş hareketlerini beraberinde getirebilir. Ancak Pazartesi günü gördüğümüz gibi aşı kaynaklı gelişmeler buradaki olumlu haber akışları da düşüşleri beraberinde getirebilir" açıklamasını yaptı.

Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı SON DAKİKA altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 22 Kasım bugün ne kadar, kaç para?

Aşı haberiyle hisse senedi piyasalarında bir ralli görüldüğünü ancak altın fiyatlarında ciddi bir düşüş gözlemlendiğini bildiren Bal, "Salgın kaynaklı gelişmeleri ve koronavirüs aşı haber akışını yakından takip edeceğiz. Koronavirüs endişelerinin artış kaydetmesiyle piyasalarda risk iştahının baskılanmasının kısa vadede altına olan ilgiyi beraberinde getirebileceğini belirten uzman isim, "Ama aşı kaynaklı olumlu gelişmeler kısa vadede altın fiyatları için baskı unsuru oluşturuyor ve burada yukarı yönlü hareketleri sınırladığını görebiliriz" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı SON DAKİKA altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 22 Kasım bugün ne kadar, kaç para?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA