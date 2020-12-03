SON DAKİKA: Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç para? 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 2 Aralık

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ağustos ayında zirve rakamlarını gören altın, geçtiğimiz ayın başına kadar kademeli olarak yükselişini sürdürmüştü. Kasım ayı başında ise altın fiyatları sert bir düşüş yaşadı. Aralık ayında ise altının çizeceği yön yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 3 Aralık bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları…
Yaşanan bu gelişmelerin ardından, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Kasım ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.
Haberimizden, 3 Aralık 2020 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.089,70
SATIŞ: 3.115,80
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CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.039,00
SATIŞ: 3.085,00
CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 418,88
SATIŞ: 435,08
CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.934,56
SATIŞ: 2.994,43
CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.504,30
SATIŞ: 1.530,00
CANLI YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!
ALIŞ: 752,20
SATIŞ: 760,80
CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
ALIŞ: 462,84
SATIŞ: 462,95
CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ