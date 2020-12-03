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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç para? 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 2 Aralık

: Bugün ne kadar, kaç para? , cumhuriyet, ata ve fiyatları 2 Aralık

Piyasaların kalbinin attığı ’dan ile ilgili gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Ağustos ayında zirve rakamlarını gören altın fiyatları daha sonra kademeli olarak artışını sürdürmüştü. Geçtiğimiz ay başında ise ABD seçimlerinin sonuçlanması ve koronavirüs aşısı ile ilgili gelen olumlu altın fiyatlarındaki sert düşüşün etkenleri oldu. Yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar ise altının Aralık ayında çizeceği yönü merak ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 3 Aralık güncel ve canlı , cumhuriyet, ata, tam, yarım, gram ve fiyatları

Giriş Tarihi: 3.12.2020 07:23 ABONE OL
SON DAKİKA: Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç para? 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 2 Aralık

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ağustos ayında zirve rakamlarını gören altın, geçtiğimiz ayın başına kadar kademeli olarak yükselişini sürdürmüştü. Kasım ayı başında ise altın fiyatları sert bir düşüş yaşadı. Aralık ayında ise altının çizeceği yön yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 3 Aralık bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (3 ARALIK PERŞEMBE)

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Kasım ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ PARA?

Haberimizden, 3 Aralık 2020 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.089,70

SATIŞ: 3.115,80

CANLI ATA ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.039,00

SATIŞ: 3.085,00

CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 418,88

SATIŞ: 435,08

CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.934,56

SATIŞ: 2.994,43

CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.504,30

SATIŞ: 1.530,00

CANLI YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 752,20

SATIŞ: 760,80

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

ALIŞ: 462,84

SATIŞ: 462,95

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç para? 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 2 Aralık
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