SON DAKİKA: Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç para? 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 2 Aralık

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ağustos ayında zirve rakamlarını gören altın, geçtiğimiz ayın başına kadar kademeli olarak yükselişini sürdürmüştü. Kasım ayı başında ise altın fiyatları sert bir düşüş yaşadı. Aralık ayında ise altının çizeceği yön yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 3 Aralık bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (3 ARALIK PERŞEMBE)

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Kasım ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ PARA?

Haberimizden, 3 Aralık 2020 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.