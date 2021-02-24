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: yükseliyor! 24 Şubat bugün Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, çeyrek ve fiyatları ne kadar oldu?

Yatırımcıların bir numaralı gündem maddesi olan ile ilgili hareketliliği yaşanıyor. Serbest piyasaların üçüncü işlem gününde, canlı altın fiyatları yakından takip ediliyor. Haftaya yükselişle başlayan fiyatı bugün 417 TL'den değer görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da yükseliş içerisinde bulunuyor. Çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun yanıtı ise merak konusu oldu. 24 Şubat 2021 güncel ve canlı altın fiyatları A Para altın fiyatları sayfasında!

Giriş Tarihi: 24.2.2021 15:40 Son Güncelleme: 24.2.2021 15:40 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatları yükseliyor! 24 Şubat bugün Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Güncel ve canlı altın fiyatları hareketliliği, serbest piyasaların üçüncü işlem gününde de takip ediliyor. Gram altın fiyatı, düşüşün ardından bu haftaya yükselişle başladı ve bugün 417 TL'den işlem görüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle altın fiyatları geçtiğimiz yıl içerisinde tarihinin en yüksek rakamlarını görmüştü. Gram ve fiyatı ise geçtiğimiz iki hafta büyük bir düşüş yaşamıştı. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfasından öğrenebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun cevabı güncel ve anlık rakamlarla takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat ayını nasıl kapatacağı, alım satım yapmayı düşünenlerin bir numaralı gündem maddesi olarak öne çıkıyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 24 ŞUBAT 2021

24 Şubat 2021 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve şu şekilde;

ATA ALTIN

  • Alış: 2.793,00
  • Satış: 2.867,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.775,00
  • Satış: 2.815,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 416,93
  • Satış: 417,01

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.362,00
  • Satış: 1.423,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 681,00
  • Satış: 701,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.679,49
  • Satış: 2.732,58

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 378,31
  • Satış: 406,94

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Altın fiyatları yükseliyor! 24 Şubat bugün Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
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