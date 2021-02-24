SON DAKİKA: Altın fiyatları yükseliyor! 24 Şubat bugün Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Güncel ve canlı altın fiyatları son dakika hareketliliği, serbest piyasaların üçüncü işlem gününde de takip ediliyor. Gram altın fiyatı, düşüşün ardından bu haftaya yükselişle başladı ve bugün 417 TL'den işlem görüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle altın fiyatları geçtiğimiz yıl içerisinde tarihinin en yüksek rakamlarını görmüştü. Gram ve çeyrek altın fiyatı ise geçtiğimiz iki hafta büyük bir düşüş yaşamıştı. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfasından öğrenebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun cevabı güncel ve anlık rakamlarla takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat ayını nasıl kapatacağı, alım satım yapmayı düşünenlerin bir numaralı gündem maddesi olarak öne çıkıyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 24 ŞUBAT 2021

24 Şubat 2021 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;

ATA ALTIN

Alış: 2.793,00

Satış: 2.867,00

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