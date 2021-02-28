Altın fiyatlarından son dakika 28 Şubat gelişmeleri: Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberler… Binlerce vatandaş gün içerisinde yatırımlarına yön vermek amacıyla altın fiyatlarındaki güncel gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sene rekor fiyatlara erişen altının son dönemde altı ayın en düşük grafiğinde seyretmesi dikkatleri üzerine çekerken "28 Şubat bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları da güncel yanıtını arıyor. Bu noktada sabah saatlerinde gelen verilere göre; altının gram fiyatı 413 TL ile geçtiğimiz haftanın bir nebze olsun üstüne çıkabildi.

ALTIN FİYATLARINDAN SON DAKİKA GELİŞMELER!

Altın fiyatları yaşadığı ani iniş ve çıkışlarla gündem olmaya devam ediyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin fiyatlardaki bu hareketliliği canlı ve güncel rakamlarla takip ediyor. Kapalıçarşı'dan gelen anlık ve canlı rakamlar bu noktada milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilirken bu yatırım aracının önümüzdeki günlerde fiyatlardaki seyri ise merak konusu…