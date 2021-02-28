Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatlarından son dakika 28 Şubat gelişmeleri: Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarından 28 Şubat gelişmeleri: Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarından gelen gelişmeleri milyonlarca kişinin gündeminde kalmaya devam ediyor. Piyasalardan gelen verilere göre; bir süre önce 400 TL’nin altında seyreden sarı metalin gram fiyatı bu sabah 412 TL’den işlem görüyor. Salgın sürecinden direkt olarak etkilenen yatırım aracı, son altı ayın en düşük seviyesinde seyrederken bugün de “Tam, yarım, çeyrek, gram ne kadar?” sorusuna ait yanıt araştırılmaya başlandı. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve canlı rakamlar…

Giriş Tarihi: 28.2.2021 09:00 ABONE OL
Altın fiyatlarından son dakika 28 Şubat gelişmeleri: Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberler… Binlerce vatandaş gün içerisinde yatırımlarına yön vermek amacıyla altın fiyatlarındaki güncel gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sene rekor fiyatlara erişen altının son dönemde altı ayın en düşük grafiğinde seyretmesi dikkatleri üzerine çekerken "28 Şubat bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları da güncel yanıtını arıyor. Bu noktada sabah saatlerinde gelen verilere göre; altının gram fiyatı 413 TL ile geçtiğimiz haftanın bir nebze olsun üstüne çıkabildi.

ALTIN FİYATLARINDAN SON DAKİKA GELİŞMELER!

Altın fiyatları yaşadığı ani iniş ve çıkışlarla gündem olmaya devam ediyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin fiyatlardaki bu hareketliliği canlı ve güncel rakamlarla takip ediyor. Kapalıçarşı'dan gelen anlık ve canlı rakamlar bu noktada milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilirken bu yatırım aracının önümüzdeki günlerde fiyatlardaki seyri ise merak konusu…

ATA ALTIN

  • Alış: 2.779,00
  • Satış: 2.865,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.794,00
  • Satış: 2.836,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 412,20
  • Satış: 412,30

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.355,00
  • Satış: 1.403,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 678,00
  • Satış: 702,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.693,09
  • Satış: 2.746,41

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 376,16
  • Satış: 404,71

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatlarından son dakika 28 Şubat gelişmeleri: Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA