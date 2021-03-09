SON DAKİKA | Altın fiyatları yükselişe geçti! Kapalıçarşı'da 9 Mart 22 ayar bilezik, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ DÜŞECEK Mİ? UZMAN İSİMDEN ALTIN UYARISI...

Son 1-2 haftadır yükselişe geçen altın fiyatları yatırımcıların kafasını karıştırdı. Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte, "Altın alınmalı mı, satılmalı mı?" ve "Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?" gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. A Haber ekranlarına konuk olan Kuyumcu Murat Yılmaz, tüm bu sorulara yanıt verdi.

"ŞU AN ALTIN ALINACAK EN UYGUN ZAMAN"

Altının şu an tekrar yükselişe geçtiğini belirten Yılmaz, "1-2 haftadır tekrar yükselişe geçti. Bu yükselişin nedeni yurt dışında doların artması. Bu durumda altında da yükseliyor. Altında yükseliş devam edecek. Fiyatlar ufak ufak yukarı gitmeye başladı. Özellikle düğün zamanı yaklaştığı için insanlarda bir telaşe var. 3 ayda bir bu fiyatlar inip çıktığına göre, Eylül'de de Ekim'de de düğün yapsalar şimdiden altınlarını alıp kenara koyacaklar. Şu an altın alınacak en uygun zaman." ifadelerini kullandı.

ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?

Çeyrek altının 900 liraya kadar çıktığını, şu an 720 lira olduğunu dile getiren Murat Yılmaz, "Yüzde 20 civarı bir düşüş oldu. Yani şu an tam altın alma zamanı. Çeyrek altının şu an fiyatı 720 lira. Yarım altın 1440 lira. Tam altın 2880 lira. Ata altın 2915 lira. Eskiye göre Ata altına talep yok. Geçe sene daha çok satmıştı. Daha çok birikim amaçlı tercih ediliyor." dedi.

ALYANS FİYATLARI NE DURUMDA?

A Haber ekranlarına konuk olan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Alyansı 6 ay sonra nişan yapacak bir kişi bile almak zorunda. Çünkü Alyans fiyatlarında yüzde 30 düşüş var. En uygun alyans fiyatları 1500-2000 arası çifti. El işi bir alyans bile 5-6 bin lira bile tutuyor. Yüzde 30 dediğiniz zaman 2 bin lira oynar. İnsanlar o yüzden şimdiden alıp kenara koyuyor."