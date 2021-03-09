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| yükselişe geçti! Kapalıçarşı'da 9 Mart 22 ayar bilezik, ata, gram ve fiyatları bugün ne kadar oldu?

Serbest piyasaların ikinci işlem gününde, anlık ve canlı hareketliliği yaşanıyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana dalgalanma yaşayan fiyatı bugün yükselişe geçerek 421 TL'den değer görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da yükseliş yaşıyor. Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun yanıtı ise merak konusu oldu. İşte, A Para altın fiyatları sayfası ile 9 Mart 2021 bugün güncel ve canlı altın fiyatları son dakika

Giriş Tarihi: 9.3.2021 07:50 Son Güncelleme: 9.3.2021 07:50 ABONE OL
SON DAKİKA | Altın fiyatları yükselişe geçti! Kapalıçarşı'da 9 Mart 22 ayar bilezik, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Canlı altın fiyatları gelişmeleri, serbest piyasaların ikinci işlem gününde de yakından izleniyor. Bir süredir inişli çıkışlı bir grafik içerisinde seyreden altın fiyatları bugün yükselişe geçti. fiyatı, güne 421 TL'den başladı. Koronavirüsü nedeniyle altın fiyatları geçtiğimiz yıl içerisinde tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşmıştı. canlı ve anlık olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar, kaç lira oldu sorusunun cevabı yatırımcılar ve alım satım yapmayı düşünenler tarafından yakından izleniyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Mart'ın ortalarına doğru ne olacağı önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 9 MART 2021

9 Mart 2021 Salı gününe ilişkin güncel, canlı ve şu şekilde;

ATA ALTIN

  • Alış: 2.822,00
  • Satış: 2.905,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.778,00
  • Satış: 2.820,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 421,59
  • Satış: 421,69

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.376,00
  • Satış: 1.404,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 688,00
  • Satış: 701,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.680,68
  • Satış: 2.733,73

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 381,89
  • Satış: 410,66

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ DÜŞECEK Mİ? UZMAN İSİMDEN ALTIN UYARISI...

Son 1-2 haftadır yükselişe geçen altın fiyatları yatırımcıların kafasını karıştırdı. Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte, "Altın alınmalı mı, satılmalı mı?" ve "Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?" gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. A Haber ekranlarına konuk olan Kuyumcu Murat Yılmaz, tüm bu sorulara yanıt verdi.

"ŞU AN ALTIN ALINACAK EN UYGUN ZAMAN"

Altının şu an tekrar yükselişe geçtiğini belirten Yılmaz, "1-2 haftadır tekrar yükselişe geçti. Bu yükselişin nedeni yurt dışında doların artması. Bu durumda altında da yükseliyor. Altında yükseliş devam edecek. Fiyatlar ufak ufak yukarı gitmeye başladı. Özellikle düğün zamanı yaklaştığı için insanlarda bir telaşe var. 3 ayda bir bu fiyatlar inip çıktığına göre, Eylül'de de Ekim'de de düğün yapsalar şimdiden altınlarını alıp kenara koyacaklar. Şu an altın alınacak en uygun zaman." ifadelerini kullandı.

ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?

Çeyrek altının 900 liraya kadar çıktığını, şu an 720 lira olduğunu dile getiren Murat Yılmaz, "Yüzde 20 civarı bir düşüş oldu. Yani şu an tam altın alma zamanı. Çeyrek altının şu an fiyatı 720 lira. Yarım altın 1440 lira. Tam altın 2880 lira. Ata altın 2915 lira. Eskiye göre Ata altına talep yok. Geçe sene daha çok satmıştı. Daha çok birikim amaçlı tercih ediliyor." dedi.

ALYANS FİYATLARI NE DURUMDA?

A Haber ekranlarına konuk olan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Alyansı 6 ay sonra nişan yapacak bir kişi bile almak zorunda. Çünkü Alyans fiyatlarında yüzde 30 düşüş var. En uygun alyans fiyatları 1500-2000 arası çifti. El işi bir alyans bile 5-6 bin lira bile tutuyor. Yüzde 30 dediğiniz zaman 2 bin lira oynar. İnsanlar o yüzden şimdiden alıp kenara koyuyor."

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SON DAKİKA | Altın fiyatları yükselişe geçti! Kapalıçarşı'da 9 Mart 22 ayar bilezik, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
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