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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

hareketliliği: , gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı’dan güncel bilgiler gelmeye devam ederken, altının gram fiyatı geçtiğimiz Cuma ufak bir yükseliş yaşayarak 419 lira civarında haftayı kapattı. Altın alış ve satış fiyatları, yatırımcılar tarafından araştırılırken, uzmanlardan altın düşecek mi yükselecek mi yorumları gelmeye devam ediyor. Öte yandan ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları da hareketli grafiğini sürdürüyor. Buna göre, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu? İşte, A Para altın fiyatları sayfası ile 14 Mart 2021 bugün güncel ve canlı altın fiyatları

Giriş Tarihi: 14.3.2021 10:41 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

bu Pazar gününde de küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakında takibinde bulunuyor. Haftaya yükseliş ile başlayan gram altın Cuma gününü 419 lira civarında kapattı. Gram altın ile beraber, çeyrek, yarım, ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte 14 Mart güncel ve canlı altın fiyatları

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun cevabı yatırımcılar ve alım satım yapmayı düşünenler tarafından takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Mart ayının ortalarına doğru ne olacağı önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI / MART 2021

14 Mart 2021 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve altın fiyatları şu şekilde;

ATA ALTIN

Alış: 2.813,00

Satış: 2.854,00

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.794,00
  • Satış: 2.836,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 419,26
  • Satış: 419,35

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.372,00
  • Satış: 1.390,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 686,00
  • Satış: 696,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

TAM ALTIN

  • Alış: 2.696,20
  • Satış: 2.749,57

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 380,75
  • Satış: 409,48

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
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