Altın fiyatlarında son dakika: 29 Mayıs 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Bir aylık dönemde yukarı yönlü hareketi ile 500 TL'nin üzerinde seyreden altın fiyatları hem vatandaşların hem de altın alış satışı yapan yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Önceki gün haftalık kapanışın ardından serbest piyasalardaki güncel ve canlı rakamlar merak konusu oluyor ve "29 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları araştırılıyor. Altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde nasıl bir yön izleyeceği özellikle yatırımlarını sarı metal üzerinden gerçekleştiren yatırımcılar için merak konusu haline geliyor.
Serbest piyasa ile Kapalıçarşı'da çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını, tam altın, ata altın ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL oldu sorusunun cevabı öğrenilmeye çalışıyor.
İşte, 29 Mayıs 2021 Pazar günü canlı altın fiyatları...