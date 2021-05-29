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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatlarında son dakika: 29 Mayıs 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 29.5.2021 08:10 Son Güncelleme: 29.5.2021 08:12

Altın fiyatlarında son dakika: 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında son dakika: 29 Mayıs 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ile ilgili son dakika haberleri, özellikle haftanın ilk ve son işlem günlerinde merak ediliyor. Son dönemde sert yükseliş ve düşüşler ile gündeme gelen altın fiyatları, serbest piyasalardan alınan verilere göre yukarı yönlü hareketine  devam ediyor. Bu verilere göre, kapanış gününde altın fiyatları nasıl seyretti ve   22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Aşağıda, Kapalıçarşı ve bankalara ait canlı altın fiyatları ve aPara sayfasına ait dönemlik altın grafikleri yer alıyor.

Bir aylık dönemde yukarı yönlü hareketi ile 500 TL'nin üzerinde seyreden hem vatandaşların hem de altın alış satışı yapan yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Önceki gün haftalık kapanışın ardından serbest piyasalardaki güncel ve canlı rakamlar merak konusu oluyor ve " Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları araştırılıyor. Altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde nasıl bir yön izleyeceği özellikle yatırımlarını sarı metal üzerinden gerçekleştiren yatırımcılar için merak konusu haline geliyor.

Altın fiyatlarında son dakika: 29 Mayıs 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

29 MAYIS BUGÜN ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR OLDU?

Serbest piyasa ile Kapalıçarşı'da , yarım altın, cumhuriyet altını, tam altın, ata altın ve fiyatı bugün ne kadar, kaç TL oldu sorusunun cevabı öğrenilmeye çalışıyor.

İşte, 29 Mayıs 2021 Pazar günü canlı altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son dakika: 29 Mayıs 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

  • Alış: 3.386,00
  • Satış: 3.489,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatlarında son dakika: 29 Mayıs 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.403,00
  • Satış: 3.454,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatlarında son dakika: 29 Mayıs 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN

  • Alış: 517,91
  • Satış: 518,00

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatlarında son dakika: 29 Mayıs 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.649,00
  • Satış: 1.707,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatlarında son dakika: 29 Mayıs 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 830,00
  • Satış: 853,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatlarında son dakika: 29 Mayıs 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 464,93
  • Satış: 496,91

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatlarında son dakika: 29 Mayıs 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ONS

  • Alış: 1.893,60 $
  • Satış: 1.893,92 $

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Altın fiyatlarında son dakika: 29 Mayıs 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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