Altın fiyatlarında son dakika: 29 Mayıs 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, özellikle haftanın ilk ve son işlem günlerinde merak ediliyor. Son dönemde sert yükseliş ve düşüşler ile gündeme gelen altın fiyatları, serbest piyasalardan alınan verilere göre yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Bu verilere göre, kapanış gününde altın fiyatları nasıl seyretti ve 29 Mayıs 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Aşağıda, Kapalıçarşı ve bankalara ait canlı altın fiyatları ve aPara sayfasına ait dönemlik altın grafikleri yer alıyor.

Bir aylık dönemde yukarı yönlü hareketi ile 500 TL'nin üzerinde seyreden altın fiyatları hem vatandaşların hem de altın alış satışı yapan yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Önceki gün haftalık kapanışın ardından serbest piyasalardaki güncel ve canlı rakamlar merak konusu oluyor ve "29 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları araştırılıyor. Altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde nasıl bir yön izleyeceği özellikle yatırımlarını sarı metal üzerinden gerçekleştiren yatırımcılar için merak konusu haline geliyor.