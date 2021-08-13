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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatları sert hareketlendi! 13 Ağustos bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 13.8.2021 07:14 Son Güncelleme: 13.8.2021 07:14

SON DAKİKA | Altın fiyatları sert hareketlendi! 13 Ağustos bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

SON DAKİKA | Altın fiyatları sert hareketlendi! 13 Ağustos bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

Serbest piyasaların son işlem gününde, anlık ve canlı altın fiyatları hareketlilik yaşıyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana dalgalanma yaşayan gram altın fiyatı bugün yükselişe geçti. Çeyrek altın fiyatı da gram altına paralel olarak yükseliş eğilimi gösteriyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları için de ivme tersine döndü. Kapalıçarşı'da bugün çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatı ne kadar oldu sorusunun yanıtı ise merak konusu oldu. İşte, A Para altın fiyatları sayfası ile 13 Ağustos 2021 Cuma canlı altın alış satış fiyatı tablosu

Canlı ve güncel altın fiyatları son dakika hareketliliği yaşıyor. Altın fiyatları, piyasaların son işlem gününde de yakından takip ediliyor. Düğün ve nikah sezonuna paralel olarak 22 ayar bilezik, çeyrek altın, yarım altın ve gram altına olan ilgi devam ediyor. Durum böyle olunca, gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı gün içerisinde sık sık araştırılıyor.

13 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler canlı altın fiyatı hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Serbest piyasa ile Kapalıçarşı'da , , cumhuriyet altını, tam altın, ata altın ve fiyatı bugün ne kadar, kaç lira oldu sorusunun cevabı öğrenilmeye çalışıyor.

İşte, 13 Ağustos 2021 Cuma günü canlı altın fiyatları...

ATA ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.194,00
  • Satış: 3.263,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.205,00
  • Satış: 3.255,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 483,16
  • Satış: 483,25

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış: 789,00
  • Satış: 802,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 1.577,00
  • Satış: 1.604,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • Alış: 437,91
  • Satış: 468,84

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.093,54
  • Satış: 3.154,51

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA | Altın fiyatları sert hareketlendi! 13 Ağustos bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?
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