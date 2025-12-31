Haberler
Ordu, Sinop ve Artvin'de bugün okullar tatil mi? 31 Aralık Ordu, Sinop ve Artvin kar tatili için Valilik duyurdu!
Giriş Tarihi: 31.12.2025 01:03
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel değerlendirmelerine göre Ordu, Artvin ve Sinop'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Kentlerdeki öğrenciler, veliler ve öğretmenler, hava koşullarını yakından takip ederken, Valiliklerden gelebilecek resmi açıklamaları bekliyor. Peki, Ordu, Artvin ve Sinop'ta 31 Aralık'ta okullar tatil mi?