Haberler Fotohaber Ordu, Sinop ve Artvin'de bugün okullar tatil mi? 31 Aralık Ordu, Sinop ve Artvin kar tatili için Valilik duyurdu!
Giriş Tarihi: 31.12.2025 01:03

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel değerlendirmelerine göre Ordu, Artvin ve Sinop'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Kentlerdeki öğrenciler, veliler ve öğretmenler, hava koşullarını yakından takip ederken, Valiliklerden gelebilecek resmi açıklamaları bekliyor. Peki, Ordu, Artvin ve Sinop'ta 31 Aralık'ta okullar tatil mi?

ARTVİN

Artvin Merkez ile bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü'nden alınan değerlendirmeler doğrultusunda bazı köy yollarının kapalı olması, don ve buzlanma riski nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

Açıklamada Artvin Merkez ile Borçka, Murgul, Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde, 31 Aralık Çarşamba günü taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği aktarıldı.

SİNOP

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşullarının kent genelindeki etkisini sürdürdüğü vurgulandı.

Olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak ilçelerde taşımalı eğitime ara verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, önleyici tedbir olarak Türkeli ve Ayancık ilçelerindeki tüm taşımalı okullarda, Erfelek, Gerze, Boyabat, Durağan, Dikmen ve merkez ilçede ise kısmi olarak 31 Aralık Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verilmiştir."

ORDU

Ordu'nun Akkuş ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, bu gece beklenen yoğun kar yağışı, don olayı ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir alındığı belirtildi.

Bu kapsamda Akkuş ilçesindeki her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 31 Aralık Çarşamba günü bir gün süreyle ara verildiği aktarıldı.

Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden annelerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

