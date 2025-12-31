Ordu, Sinop ve Artvin’de bugün okullar tatil mi? 31 Aralık Ordu, Sinop ve Artvin kar tatili için Valilik duyurdu!

ORDU

Ordu'nun Akkuş ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, bu gece beklenen yoğun kar yağışı, don olayı ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir alındığı belirtildi.

Bu kapsamda Akkuş ilçesindeki her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 31 Aralık Çarşamba günü bir gün süreyle ara verildiği aktarıldı.

Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden annelerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.