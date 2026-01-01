Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Osmaniye'de bugün okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Osmaniye kar tatili için Valilik duyurdu!
Giriş Tarihi: 01.01.2026 20:14 Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 20:18

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Osmaniye'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları, 2 Ocak 2026 Cuma günü okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı. Hava durumundaki gelişmeler yakından takip edilirken, öğrenciler ve veliler Osmaniye Valiliği'nden yapılacak resmi açıklamalara odaklandı. Peki, 2 Ocak Cuma günü Osmaniye'de okullar tatil mi?

OSMANİYE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Osmaniye'de bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Dün başlayan kar yağışının ulaşımda aksaklıklara yol açması ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle Kadirli, Sumbas ve Hasanbeyli ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime yarın ara verildi.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Son tahminlere göre, yarın sabahın erken saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinden başlayacak kar yağışının gün içinde etkisini giderek artırması bekleniyor. Yağışların; Şanlıurfa ile Diyarbakır'ın güney ve doğu ilçeleri, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde orta şiddette (5–15 cm), Mardin, Şırnak ve Hakkari'de ise kuvvetli, yer yer yoğun (15–25 cm) olacağı öngörülüyor.

Beklenen kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olaylarına bağlı ulaşımda aksamalar, ayrıca yüksek ve eğimli bölgelerde çığ tehlikesi gibi risklerin artabileceği belirtiliyor. Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle hatırlatılıyor.

