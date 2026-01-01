Haberler
Fotohaber
Osmaniye'de bugün okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Osmaniye kar tatili için Valilik duyurdu!
Giriş Tarihi: 01.01.2026 20:14
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 20:18
Osmaniye'de bugün okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Osmaniye kar tatili için Valilik duyurdu!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Osmaniye'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları, 2 Ocak 2026 Cuma günü okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı. Hava durumundaki gelişmeler yakından takip edilirken, öğrenciler ve veliler Osmaniye Valiliği'nden yapılacak resmi açıklamalara odaklandı. Peki, 2 Ocak Cuma günü Osmaniye'de okullar tatil mi?