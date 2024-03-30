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Haberler Galeri Ankara Polatlı seçim sonuçları | Polatlı 31 Mart 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları takip ekranı
Giriş Tarihi: 30.03.2024 20:00 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 20:00

Ankara Polatlı seçim sonuçları | Polatlı 31 Mart 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları takip ekranı

Ankara'nın verimli topraklarıyla ünlü ilçesi Polatlı, 31 Mart'taki yerel seçimler için hazırlıklarını tamamlıyor. İlçe sakinleri, yeni bir belediye başkanı seçmek üzere heyecanla sandık başına gidecekler. Polatlı'da yaşayan seçmenler, seçim sonuçlarını merakla beklerken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından sunulan canlı ve anlık verilere sabah.com.tr üzerinden erişim sağlayacaklar. Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024'e dair detaylar ve oy oranları da sabah.com.tr'de yayınlanacak.

Ankara Polatlı seçim sonuçları | Polatlı 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri çerçevesinde, Polatlı ilçesindeki belediye başkanı ve mahalle muhtarları yeniden belirlenecek. Seçmenler, ilçenin geleceğini şekillendirecek bu önemli kararı halk oylamasıyla verecekler. Seçim akşamı, YSK'nın resmi verilerine dayanarak sunulan Polatlı yerel seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilecekler. Bu veriler ışığında, 2024 Polatlı yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları hakkında detaylı bilgi sahibi olabilecekler.

ANKARA POLATLI SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Ankara Polatlı seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Ankara Polatlı seçim sonuçları | Polatlı 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

ANKARA POLATLI SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

MHP: Levent Çağlancı

CHP: Mürsel Yıldızkaya

İYİ Parti: Hüseyin Özlük

Yeniden Refah Partisi: Yusuf Hamdemir

Memleket Partisi: Özkan Çelik

Ankara Polatlı Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Ankara Polatlı seçim sonuçları | Polatlı 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

ANKARA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Ankara'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Akyurt Seçim Sonuçları

Altındağ Seçim Sonuçları

Ayaş Seçim Sonuçları

Bala Seçim Sonuçları

Beypazarı Seçim Sonuçları

Çamlıdere Seçim Sonuçları

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Şereflikoçhisar Seçim Sonuçları

Yenimahalle Seçim Sonuçları

Ankara Polatlı seçim sonuçları | Polatlı 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

ANKARA POLATLI BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Ankara Polatlı 'da MHP Levent Çağlancı, CHP Mürsel Yıldızkaya, İYİ Parti Hüseyin Özlük, Yeniden Refah Partisi Yusuf Hamdemir ve Memleket Partisi Özkan Çelik ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ankara Polatlı seçim sonuçları | Polatlı 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

POLATLI MAHALLELERİ

Polatlı'da 95 mahalle vardır:

  1. Adatoprakpınar
  2. Avdanlı
  3. Avşar
  4. Babayakup
  5. Basrı
  6. Beşköprü
  7. Beyceğiz
  8. Beylikköprü
  9. Cumhuriyet
  10. Çamlıca
  11. Çanakçı
  12. Çekirdeksiz
  13. Çimenceğiz
  14. Esentepe
  15. Eskikarsak
  16. Eskiköseler
  17. Eskipolatlı
  18. Fatih
  19. Gazi
  20. Gedikli
  21. Gençali
  22. Gülpınar
  23. Gülveren
  24. Gümüşyaka
  25. Gündoğan
  26. Güreş
  27. Hacımusa
  28. Hacımuslu
  29. Hacıosmanoğlu
  30. Hacıtuğrul
  31. Hıdırşeyh
  32. Ilıca
  33. İğciler
  34. İnler
  35. İstiklal
  36. Kabak
  37. Karaahmet
  38. Karabenli
  39. Karacaahmet
  40. Karahamzalı
  41. Karailyas
  42. Karakaya
  43. Karakuyu
  44. Karapınar
  45. Karayavşan
  46. Kargalı
  47. Kayabaşı
  48. Kıranharmanı
  49. Kızılcakışla
  50. Kocahacılı
  51. Kurtuluş
  52. Kuşcu
  53. Macun
  54. Mehmetakif
  55. Müslüm
  56. Oğuzlar
  57. Olukpınar
  58. Ömerler
  59. Ördekgölü
  60. Özyurt
  61. Poyraz
  62. Sabanca
  63. Sakarya
  64. Sarıhalil
  65. Sarıoba
  66. Sazlar
  67. Sinanlı
  68. Sincik
  69. Sivri
  70. Şabanözü
  71. Şehitlik
  72. Şentepe
  73. Şeyhali
  74. Şıhahmetli
  75. Taşpınar
  76. Tatlıkuyu
  77. Toydemir
  78. Tüfekçioğlu
  79. Türkkarsak
  80. Türktaciri
  81. Uzunbey
  82. Üçpınar
  83. Yağcıoğlu
  84. Yağmurbaba
  85. Yaralı
  86. Yassıhüyük
  87. Yeni
  88. Yenice
  89. Yenidoğan
  90. Yeniköseler
  91. Yenimehmetli
  92. Yeşilöz
  93. Yıldızlı
  94. Yüzükbaşı
  95. Zafer
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