Giriş Tarihi: 30.03.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
20:00
Ankara Polatlı seçim sonuçları | Polatlı 31 Mart 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları takip ekranı
Ankara'nın verimli topraklarıyla ünlü ilçesi Polatlı, 31 Mart'taki yerel seçimler için hazırlıklarını tamamlıyor. İlçe sakinleri, yeni bir belediye başkanı seçmek üzere heyecanla sandık başına gidecekler. Polatlı'da yaşayan seçmenler, seçim sonuçlarını merakla beklerken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından sunulan canlı ve anlık verilere sabah.com.tr üzerinden erişim sağlayacaklar. Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024'e dair detaylar ve oy oranları da sabah.com.tr'de yayınlanacak.