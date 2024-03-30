Ankara Polatlı seçim sonuçları | Polatlı 31 Mart 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları takip ekranı

ANKARA POLATLI BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Ankara Polatlı 'da MHP Levent Çağlancı, CHP Mürsel Yıldızkaya, İYİ Parti Hüseyin Özlük, Yeniden Refah Partisi Yusuf Hamdemir ve Memleket Partisi Özkan Çelik ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.