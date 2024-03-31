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Haberler Galeri Pursaklar Seçim Sonuçları Sorgulama (CANLI) || YSK Ankara Pursaklar yerel seçim sonuçları 2024 ile anbean oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 18:40 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 18:40

Pursaklar Seçim Sonuçları Sorgulama (CANLI) || YSK Ankara Pursaklar yerel seçim sonuçları 2024 ile anbean oy oranları

Pursaklar yerel seçim sonuçları sandıkların kapanmasıyla birlikte bu ilçede ikamet eden vatandaşlar tarafından anlık olarak takip ediliyor. 81 ilde oy sayımı tamamlanırken seçimi kim kazandı sorusu yanıt arıyor. Aşağıda yer alan Pursaklar seçim sonuçları canlı takip ekranı linkine tıklayarak 31 Mart 2024 Pursaklar yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Pursaklar Seçim Sonuçları Canlı Takip Ekranı: 31 Mart 2024 Ankara Pursaklar yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında oy verme süreci tamamlandı. 32 ilde 16:00; kalan şehirlerde 17:00'de son bulan oy kullanma saatlerinin ardından oy sayımına başlandı. Pursaklar Seçim sonuçları ile bu ilçedeki oy oranlarını anbean takip eden vatandaşlar, seçimi kim kazandı sorusuna yanıt aramaya koyuldu. İşte 31 Mart 2024 Ankara Pursaklar yerel seçim sonuçları canlı takip ekranı ile canlı ve anlık oy oranları…

ANKARA PURSAKLAR SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Ankara Pursaklar seçim sonuçları ekranı ile ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Pursaklar Seçim Sonuçları Canlı Takip Ekranı: 31 Mart 2024 Ankara Pursaklar yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları

ANKARA PURSAKLAR SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Ertuğrul Çetin

CHP: Halil Tunçay

İYİ Parti: Zekeriya Ersarı

DEM Parti: Baran Yalçınkaya

Yeniden Refah Partisi: Bayram Baş

Ankara Pursaklar Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Pursaklar Seçim Sonuçları Canlı Takip Ekranı: 31 Mart 2024 Ankara Pursaklar yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları

ANKARA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Ankara'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Akyurt Seçim Sonuçları

Altındağ Seçim Sonuçları

Ayaş Seçim Sonuçları

Bala Seçim Sonuçları

Beypazarı Seçim Sonuçları

Çamlıdere Seçim Sonuçları

Çankaya Seçim Sonuçları

Çubuk Seçim Sonuçları

Elmadağ Seçim Sonuçları

Etimesgut Seçim Sonuçları

Evren Seçim Sonuçları

Gölbaşı Seçim Sonuçları

Güdül Seçim Sonuçları

Haymana Seçim Sonuçları

Kahramankazan Seçim Sonuçları

Kalecik Seçim Sonuçları

Keçiören Seçim Sonuçları

Kızılcahamam Seçim Sonuçları

Mamak Seçim Sonuçları

Nallıhan Seçim Sonuçları

Polatlı Seçim Sonuçları

Pursaklar Seçim Sonuçları

Şereflikoçhisar Seçim Sonuçları

Sincan Seçim Sonuçları

Yenimahalle Seçim Sonuçları

Pursaklar Seçim Sonuçları Canlı Takip Ekranı: 31 Mart 2024 Ankara Pursaklar yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları

PURSAKLAR MAHALLELERİ

Pursaklar'da 21 mahalle vardır:

Abadan

Altınova

Ayyıldız

Fatih

Karaköy

Karşıyaka

Kösrelikkızığı

Merkez

Mimar Sinan

Peçenek

Saray Cumhuriyet

Saray Fatih

Saray Gümüşoluk

Saray Osmangazi

Sirkeli Yeşilova

Sirkeli Yeşilyurt

Tevfik İleri

Yeni Karaköy

Yıldırım Beyazıt

Yunus Emre

Yuva

Pursaklar Seçim Sonuçları Canlı Takip Ekranı: 31 Mart 2024 Ankara Pursaklar yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları

ANKARA PURSAKLAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Pursaklar Belediyesini 58.567 alınan oy ve %72.05 oy oranı ile AK Parti adayı Ayhan Yılmaz kazanmıştır.

Oy Oranları

AK Parti %72.05

İYİ Parti %18.60

BBP %5.12

Saadet %1.61

DSP %0.44

BTP %0.37

DP %0.30

Vatan %0.13

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