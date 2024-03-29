Ankara seçim sonuçları! 2024 Ankara seçim sonuçları ile adayların ve partilerin oy oranları sabah.com.tr'de olacak

Milyonlarca seçmen, 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Türkiye Yerel Seçimleri ile 81 il ve 973 ilçenin yeni belediye başkanları belirlenecek. Yayın yasağının kaldırılmasının ardından Ankara seçim sonuçları ile adayların ve partilerin oy oranları sabah.com.tr yerel seçim sonuçları 2024 sayfası üzerinden canlı ve anlık olarak yayınlanacak. AK Parti adayı Turgut Altınok, CHP adayı Mansur Yavaş, İYİ Parti adayı Cengiz Topel Yıldırım oy oranları sandıklar açıldıkça güncellenerek haberimizden takip edilebilecek. Ankara seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı ve tüm ilçelerine ait seçim sonuçları 31 Mart akşamı sabah.com.tr'de olacak.

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2024 - ANKARA YEREL SEÇİM SONUÇLARI TAKİP EKRANI

31 Mart 2024 Pazar akşamı Ankara seçim sonuçları anbean sabah.com.tr'de olacak.

İşte Ankara seçim sonucu 2024 takip ekranı