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Ankara seçim sonuçları! 2024 Ankara seçim sonuçları ile adayların ve partilerin oy oranları sabah.com.tr'de olacak
Giriş Tarihi: 29.03.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
12:10
Ankara seçim sonuçları! 2024 Ankara seçim sonuçları ile adayların ve partilerin oy oranları sabah.com.tr'de olacak
Türkiye, bu kez yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek olup ardından oy sayımına geçilecek. YSK yayın yasağını kaldırdıktan sonra il il, ilçe ilçe yerel seçim sonuçları anbean haberimizden takip edilebilecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına AK Parti'den Turgut Altınok, CHP'den Mansur Yavaş, İYİ Parti'den ise Cengiz Topel Yıldırım aday olmuştu. 2024 Ankara seçim sonuçları ile adayların ve partilerin canlı oy oranları da sabah.com.tr'de olacak. Seçimin bitmesiyle birlikte başkentteki son durumu öğrenmek için Ankara seçim sonuçları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.