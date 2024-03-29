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Haberler Yaşam Ankara seçim sonuçları! 2024 Ankara seçim sonuçları ile adayların ve partilerin oy oranları sabah.com.tr'de olacak
Giriş Tarihi: 29.03.2024 12:10 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 12:10

Ankara seçim sonuçları! 2024 Ankara seçim sonuçları ile adayların ve partilerin oy oranları sabah.com.tr'de olacak

Türkiye, bu kez yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek olup ardından oy sayımına geçilecek. YSK yayın yasağını kaldırdıktan sonra il il, ilçe ilçe yerel seçim sonuçları anbean haberimizden takip edilebilecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına AK Parti'den Turgut Altınok, CHP'den Mansur Yavaş, İYİ Parti'den ise Cengiz Topel Yıldırım aday olmuştu. 2024 Ankara seçim sonuçları ile adayların ve partilerin canlı oy oranları da sabah.com.tr'de olacak. Seçimin bitmesiyle birlikte başkentteki son durumu öğrenmek için Ankara seçim sonuçları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Ankara seçim sonuçları! 2024 Ankara seçim sonuçları ile adayların ve partilerin canlı oy oranları

Milyonlarca seçmen, 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Türkiye Yerel Seçimleri ile 81 il ve 973 ilçenin yeni belediye başkanları belirlenecek. Yayın yasağının kaldırılmasının ardından Ankara seçim sonuçları ile adayların ve partilerin oy oranları sabah.com.tr yerel seçim sonuçları 2024 sayfası üzerinden canlı ve anlık olarak yayınlanacak. AK Parti adayı Turgut Altınok, CHP adayı Mansur Yavaş, İYİ Parti adayı Cengiz Topel Yıldırım oy oranları sandıklar açıldıkça güncellenerek haberimizden takip edilebilecek. Ankara seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı ve tüm ilçelerine ait seçim sonuçları 31 Mart akşamı sabah.com.tr'de olacak.

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2024 - ANKARA YEREL SEÇİM SONUÇLARI TAKİP EKRANI

31 Mart 2024 Pazar akşamı Ankara seçim sonuçları anbean sabah.com.tr'de olacak.

İşte Ankara seçim sonucu 2024 takip ekranı

Ankara seçim sonuçları! 2024 Ankara seçim sonuçları ile adayların ve partilerin canlı oy oranları

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim sonuçları linkine tıklayarak adayların oy oranlarını canlı ve anlık olarak görüntüleyebilirsiniz.

32 ilde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak belirlenirken diğer illerde ise 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Oy kullanma işleminin hemen ardından gözler YSK'ya çevrilecek. Seçim yasakları kaldırıldıktan sonra seçim sonuçları ile adayların ve partilerin oy oranları sabah.com.tr'de olacak.

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Ankara seçim sonuçları! 2024 Ankara seçim sonuçları ile adayların ve partilerin canlı oy oranları

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI

Ankara seçim sonuçlarını takip etmek için tıklayınız!

Ankara seçim sonuçları! 2024 Ankara seçim sonuçları ile adayların ve partilerin canlı oy oranları

SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Aşağıdaki linklere tıklayarak ilçe ilçe Ankara seçim sonuçlarına ulaşabileceksiniz.

Ankara - Akyurt seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Altındağ seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Ayaş seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Bala seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Beypazarı seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Çamlıdere seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Çankaya seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Çubuk seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Elmadağ seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Etimesgut seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Evren seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Gölbaşı seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Güdül seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Haymana seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Kahramankazan seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Kalecik seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Keçiören seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Kızılcahamam seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Mamak seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Nallıhan seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Polatlı seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Pursaklar seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Şereflikoçhisar seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Sincan seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Yenimahalle seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara seçim sonuçları! 2024 Ankara seçim sonuçları ile adayların ve partilerin canlı oy oranları

ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti'den Turgut Altınok, CHP'den Mansur Yavaş, İYİ Parti'den Cengiz Topel Yıldırım, Yeniden Refah Partisi'nden Suat Kılıç, Zafer Partisi'nden Hüseyin Bartu Soral, DEVA Partisi'nden Celal Mümtaz Akıncı, Saadet Partisi'nden Cafer Güneş, Vatan Partisi'nden Utku Reyhan, Türkiye Komünist Partisi'nden Ali Ufuk Arikan, DEM Parti'den Gültan Kışanak, ismi ile oy pusulasında yer alacaklar.

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