Haberler Yaşam NİĞDE 5.3'LÜK DEPREM İLE SALLANDI! Konya ve Kayseri gibi birçok il hisetti! 25 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Giriş Tarihi: 25.02.2023 13:49 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 14:06

NİĞDE 5.3'LÜK DEPREM İLE SALLANDI! Konya ve Kayseri gibi birçok il hisetti! 25 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Gelen son dakika deprem haberine göre Niğde'nin Obruk Bor ilçesinde merkez üssünde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Saat 13.27'deki depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı Konya ve Kayseri gibi çevre ilçe ve illerde de hissedildi. Vatandaşlar son depremler listesini merak ederken deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt arıyor. İşte, Niğde meydana gelen son deprem ile ilgili detaylar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…