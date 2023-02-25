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Haberler Yaşam NİĞDE 5.3'LÜK DEPREM İLE SALLANDI! Konya ve Kayseri gibi birçok il hisetti! 25 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 25.02.2023 13:49 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 14:06

NİĞDE 5.3'LÜK DEPREM İLE SALLANDI! Konya ve Kayseri gibi birçok il hisetti! 25 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Gelen son dakika deprem haberine göre Niğde'nin Obruk Bor ilçesinde merkez üssünde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Saat 13.27'deki depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı Konya ve Kayseri gibi çevre ilçe ve illerde de hissedildi. Vatandaşlar son depremler listesini merak ederken deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt arıyor. İşte, Niğde meydana gelen son deprem ile ilgili detaylar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

NİĞDE 5.3’LÜK DEPREM İLE SALLANDI! Konya ve Kayseri gibi birçok il hisetti! 25 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika depremler listesi güncellenirken Niğde'nin Bor ilçesinde 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.27'deki depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı çevre ilçe ve illerde de hissedildi. Anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. İşte Niğde depremine ilişkin son dakika gelişmeleri ve Kandilli ve AFAD son depremler listesi 25 Şubat 2023

NİĞDE 5.3’LÜK DEPREM İLE SALLANDI! Konya ve Kayseri gibi birçok il hisetti! 25 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

NİĞDE'DE SON DAKİKA DEPREMİ

Niğde'nin Bor ilçesinde 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.27'deki depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı çevre ilçe ve illerde de hissedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Niğde ilimizin Bor ilçesinde saat 13:27'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" bilgisini paylaştı.

NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Herhangi bir olumsuzluk yok. Deprem bölgesinden çocuklarla birlikteyken gerçekleşti. 6 Şubat'taki depremde orta ve ağır hasarlı binalar mühürlendi. Vatandaşların bu binalardan uzak durması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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NİĞDE 5.3’LÜK DEPREM İLE SALLANDI! Konya ve Kayseri gibi birçok il hisetti! 25 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

NİĞDE DEPREMİ KANDİLLİ DUYURUSU

OBRUK-BOR (NIGDE)
25.02.2023, 13:27:08 TSİ
Büyüklük: 5.2
Derinlik: 5.0 km
#Kandilli

NİĞDE 5.3’LÜK DEPREM İLE SALLANDI! Konya ve Kayseri gibi birçok il hisetti! 25 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

NİĞDE DEPREMİ AFAD DUYURUSU

Büyüklük:5.3 (Mw)
Yer:Bor (Niğde)
Tarih:2023-02-25
Saat:13:27:11 TSİ
Enlem:37.989 N
Boylam:34.051 E
Derinlik:7 km

NİĞDE 5.3’LÜK DEPREM İLE SALLANDI! Konya ve Kayseri gibi birçok il hisetti! 25 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA