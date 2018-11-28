Hülagü HAN Kimdir?

Hülagü Han (1217-1265) Cengiz Han'ın torunu olup İlhanlı Devletinin kurucusudur. Soyu Cengiz Han dan gelen Hülagü Han, adını Abbasileri yıkan hükümdar olarak tarihe geçirmiştir. Özellikle İran üzerine yaptığı sefer ve Bağdat' ın alınması sırasında yaşanan olaylarla birlikte, tarih sayfalarına kanlı bir sayfa açarak adını duyuran Moğol hükümdarı, tarihin en ilginç kişiliklerinden biridir.

Cengiz Han'ın ölümünün ardından, babası B��yük Han Mengü tarafından güneyde İran ve Abbasilere karşı, dedesi Cengiz Han'ın politikalarını devam ettirmesi için görevlendirilmiştir.

Ardından büyük bir Ordu Kuran Hülagü Han, İran'a sefer düzenlemiş, ilk etapta hiçbir direnç ile karşılaşmadan fethederek yoluna devam etmiştir. Meşhur Haşhaşilerin Alamut Kalesini kuşatmış, yüzyıllar boyu kimsenin alamaz dediği Alamut kalesini usta bir bilginlik ve teknoloji ile kolayca fethetmiştir.

Hülagü Han, mühendisleri sayesinde sarp bir yamaçta bulunan, Alamut kalesini fethederek dünya tarihine geçmiştir. Bilindiği üzere Alamut kalesi oldukça sarp kayalıklarda kurulmuş, profesyonel Haşhaşiler tarafından korunmakta ve alınması çok zor bir konumdaydı. Hülagü Han mühendislerin akıl vermesiyle, kalenin altında bulunan tepenin içine tüneller kazdırmış ve açılan tünellerin içini tamamen Petrol ve Barut ile doldurmuştur. Kalenin bulunduğu tepeyi adeta dev bir bombaya dönüştürerek kaleyi havaya uçurmuştur.

Bununla birlikte Hülagü Han ve Moğol ordusu, hiç alınamaz denilen Alamut Kalesi'ni fethederek ardından Bağdat'a yönelmiştir.

Babası Büyük Han'nın ona, kendisine direnmeyen kasabalara ve milletlere hoşgörüyle davranması, ancak ona direnen şehirleri ise tamamen kılıçtan geçirmesi yönünde öğütte bulunmuştur.

Hülagü Han, Bağdat'a ulaşmış ve Halife Mustasım'a teslim olmasını istemiştir. Halife ise kendisine saldırırsa Allah'ın gazabına uğrayacağını söyleyerek teslim olmayı reddetmiştir.

Hülagü Han, bu sebepten oldukça kızmış ve Moğol savaş makinesini harekete geçirmiştir. Abbasiler üzerine Bağdat'a oldukça kanlı bir sefer yapmış, Bağdat şehrini çok fazla zorlanmadan yıkıcı Savaş gücü ile ele geçirmiştir. Asıl dram Bağdat'ı fethettikten sonra yaşamıştır. Dünya tarihine, katliamlar sayfası içinde geçen bu seferde, Bağdat' ta yaşayanların tamamının öldürüldüğü ifade edilmektedir.