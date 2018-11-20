Rüyada bardak görmek ne demek?

Sevgi ve muhabbetle tabir olunur. Rüyasında cam bardaktan su içtiğini gören kimse sevdiklerinden fazlaca muhabbet görür. İLGİLİ SON HABER Çuval çuval getirip... Bardak bardak satıyorlar! Antalyalılar, kavuran sıcaklarda, yüksek kesimlerdeki mağaralardan çıkarılan, pekmez ya da meyve şurubuyla hazırlanan 'karlama' ile serinliyor. Eylül ayının girmesine rağmen sıcakların bunalttığı Antalyalılar Torosların derin kar obruklarından çıkarılan karların üzerine dökülen pekmez ya da meyve şurubuyla serinliyorlar.