Rüyada bavul görmek ne anlama gelir?

Yolculuk, kavuşma, ayrılık ve uzaktan gelen pakettir. Bavulunu hazırladığını gören yolculuğa çıkar. Yalnız kendi eşyalarını topladığını gören evli ise, eşinden ayrılır.

Birtakım dolu bavullar bulduğunu gören, kayıp mal bulur. Bavulun üstünde kendi adının yazılı olduğunu görmek denizaşırı yolculuğa işarettir.

Kendi bavulunu açamadığını gören, işinde sıkıntıya düşer. Bavuldan birtakım çamaşırlar çıkardığını gören, seyahate çıkar veya gurbetteki yakınlarına kavuşur.

Çanta da bavul gibidir; ancak seyahat manası hafiftir. Şifreli bir çantasının bulunduğunu gören eğer liyakatli ise, büyük şirketlerin veya devletin gizli kapaklı işlerini yürütmekle görevlendirilir. Şifreli bir çantasının bulunduğunu ve bunu açamadığını gören, işinde zorluğa düşer yahut işinden çıkarılır.