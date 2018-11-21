Rüyada cenaze merasimi görmek ne anlama gelir?

Büyük bir cemaatin bir cenazeyi taşıdığını gören o cemaatle birlikle cenaze sahibine itaat eder. Kendi cenazesinin taşındığını gören kendi kavmine lider olur. Öldüğünü ve kimsenin cenazesini taşımadığını gören izzet ve itibarını kaybeder.

Öldüğünü ve devlet töreni ile kaldırıldığını gören, dünyada ulaşılabilecek en üst mevkilere çıkar. Bir cenazenin yürüdüğünü veya uçtuğunu görmek rüyayı gören için yolculuk, o bölge için büyük bir insanın kaybı demektir.

Bir insanın kendisinin tabuta konulduğunu; ama insanların kendisini yüklenmediğini görse, hapsedilir. Tabutu ve cenazeyi yüklendiklerini görse, güç ve otorite sahibi bir insana tabi olur. Birçok cenazenin bir yere konulduğunu görmek, o yer halkının günah ve zina ile çok meşgul olduklarına işarettir.

Kişi rüyasında bir cenazeyi yüklendiğini görürse, haram mal sahibi olur. Rüyasında cenaze kaldıran birisinin bu eylemi onun sevap kazanacağının alametidir.