Rüyada cenaze merasimi görmek ne anlama gelir?

Öldüğünü ve devlet töreni ile kaldırıldığını gören, dünyada ulaşılabilecek en üst mevkilere çıkar. Bir cenazenin yürüdüğünü veya uçtuğunu görmek rüyayı gören için yolculuk, o bölge için büyük bir insanın kaybı demektir.
Bir insanın kendisinin tabuta konulduğunu; ama insanların kendisini yüklenmediğini görse, hapsedilir. Tabutu ve cenazeyi yüklendiklerini görse, güç ve otorite sahibi bir insana tabi olur. Birçok cenazenin bir yere konulduğunu görmek, o yer halkının günah ve zina ile çok meşgul olduklarına işarettir.
Kişi rüyasında bir cenazeyi yüklendiğini görürse, haram mal sahibi olur. Rüyasında cenaze kaldıran birisinin bu eylemi onun sevap kazanacağının alametidir.