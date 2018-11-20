Rüyada gökyüzü görmek ne anlama gelir?

İyiliğin ve belaların temsilcisidir. Göğe yükseldiğini gören şerefe, itibara erer. Başının göğe değdiğini gören devletin en yüksek kademelerine ulaşır. Gökten yeryüzünü seyrettiğini gören bütün insanları ilgilendiren bir iş yapar. Gökten sarkan bir ipe sarılıp yukarı çıktığını gören, dinde kemale erer. Yerden göğe yükselen bir merdivenle yukarı çıktığını gören, çok itibarlı ve insanları yönetecek bir mevkiye gelir. Gökten yere düştüğünü görmek maddi ve manevi her türlü belanın yaklaşmakta olduğunu gösterir. İktidarda ise iktidardan düşer. Bu gibi rüyalar insanların içinde bulundukları durum ve mevkilerine göre yorumlanır. Gökten toprak yağdığını gören, berekete ve bolluğa erer. Göklerin yarıldığını gören büyük bir hadisenin eşiğindedir. Gök yarılması ihtilal ve isyanlara işarettir. Gökten nur indiğini gören saadete erişir.

Gökten toprak ve kum yağdığını görmek: Az ise, hayır ve bereket; çok ise, sıkıntı ve keder demektir.

Gökte birtakım kandiller görmek: Tanınmış kimselerden veya alimlerden birisinin vefatına işaret eder.

Gökyüzünü beyaz görmek: Bereket ve nimetin gelmesidir.

Yeşil görmek: Hayır ve refahtır.

Kırmızı görmek: Savaş veya kavgaya işarettir.

Siyah görmek: Kıtlık veya umumi felaketlerdir.