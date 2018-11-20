Rüyada gül görmek ne anlama gelir?

Bilhassa mevsiminde güzeldir. Kırmızı gül mevsiminde ve dalında itibar ve evlattır. Mevsimi dışında her türlü gül kederdir, gözyaşıdır. Evlat yüzünden başı derde girmektir. Sarı gül, elden ele dolaşacak kadındır. Bu, çok tecrübe edilmiş bir rüyadır. Evinde bir gül bittiğini gören kazara evlenir veya birinin bekaretini bozar. Siyah gül hiçbir zaman unutulmayacak veya uğruna hayatından olunacak kısa ömürlü bir aşktır. Bir kadının yalın olarak gül görmesi vefasız, acımasız bir koca veya erkektir. Rüyada gül topladığını gören kimse, hayır, iyilik, sevgi ve nimete kavuşur. Gül güzel bir isimle yad edilmeye de işaret eder.