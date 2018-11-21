Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Rüyada halat görmek ne anlama gelir?
Rüyada halat görmek ne anlama gelir? Devamı
Rüyada halat görmek genellikle Kur'an ve dinle tabir edilir.Rüyasında kuvvetli bir halata sarıldığını gören kişi Kur'an'a yapışır.

Elindeki halatın koptuğunu gören kimse makam sahibi ise,makamını kaybeder ve dinde zayıflar.

Toplanmış halat görmek; Yolculuğa işaret eder. Halat kısa ise,kısa bir yolculuğa; uzun ise, uzun yolculuğa işarettir.

İLGİLİ SON HABER
HABERLER halat ile ilgili tüm haberlere, sabah.com.tr’ye eklenen son dakika haber ve gelişmelerine 7/24 bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Toplam 04 halat haberi sayfamızda bulunuyor.
Su kuyusuna düşen inek kurtarıldı 20.08.2017 Ankara Başkent
Su kuyusuna düşen inek kurtarıldı
Everest'e bahar temizliği 26.03.2017 Dünya
Everest'e bahar temizliği
Çımacı ne demek?
Çımacı ne demek?
Yük asansörü zemine çakıldı 14.12.2012 Yaşam
Yük asansörü zemine çakıldı
BİZE ULAŞIN