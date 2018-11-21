Rüyada halat görmek ne anlama gelir?

Rüyada halat görmek genellikle Kur'an ve dinle tabir edilir.Rüyasında kuvvetli bir halata sarıldığını gören kişi Kur'an'a yapışır. Elindeki halatın koptuğunu gören kimse makam sahibi ise,makamını kaybeder ve dinde zayıflar. Toplanmış halat görmek; Yolculuğa işaret eder. Halat kısa ise,kısa bir yolculuğa; uzun ise, uzun yolculuğa işarettir. İLGİLİ SON HABER Su kuyusuna düşen inek kurtarıldı Başkentte 6 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Bağlum'daki bir ahırın bahçesinde otlayan inek, 6 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. İneği kendi çabalarıyla kuyudan çıkaramayan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi...