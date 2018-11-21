Rüyada hava görmek ne anlama geliyor?

Açık ve sakin bir havada gezmek, herkesin dostluğunu,saygısını kazanarak,düşmanlarıyla dost olmaya; kaybolan bir eşyanın bulunmasına, işlerin yolunda gitmesine işarettir. Bulutlu, sıkıntılı ve dumanlı hava görmek endişe, sıkıntı ve eleme; ilkbaharın ılık havasını görmek ise,rahatlığa,iyi yaşamaya, bütün işlerinde düşünce ve hareketleriyle başarıya ulaşmaya işarettir. Kendisini yerle gök arasında görürse, kalbinin meşgul bulunduğuna ve ne yapacağını bildiğine; serbest çalışıyorsa, muradından mahrum olacağına işarettir.