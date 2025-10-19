Video Dünya ABD'den Karayiplerde uyuşturucu yüklü denizaltına operasyon: 2 ölü, 2 yaralı | Video
ABD'den Karayiplerde uyuşturucu yüklü denizaltına operasyon: 2 ölü, 2 yaralı | Video

ABD'den Karayiplerde uyuşturucu yüklü denizaltına operasyon: 2 ölü, 2 yaralı | Video

19.10.2025 | 08:53

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ordusunun geçtiğimiz perşembe günü Karayiplerde uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan bir denizaltıya yönelik saldırısından hayatta kurtulan 2 "narkoteröristin" yargılanmak üzere Ekvador ve Kolombiya'ya iade edileceğini belirtti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun geçtiğimiz perşembe günü Karayiplerde uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan denizaltıya yönelik saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Trump sosyal medya hesabından saldırının görüntülerini paylaştı. ABD Başkanı açıklamasında, "ABD'ye doğru, iyi bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı güzergahında seyreden çok büyük bir uyuşturucu taşıyan denizaltını imha etmek benim için büyük bir onurdu. ABD istihbaratı, bu denizaltının büyük miktarda Fentanil ve diğer yasa dışı uyuşturucularla yüklü olduğunu doğruladı. Denizaltıda 4 narkoterörist olduğu biliniyor. Teröristlerden 2'si öldürüldü. Eğer bu denizaltının karaya çıkmasına izin verseydim en az 25 bin ABD vatandaşı hayatını kaybederdi" dedi.

"SAĞ KALAN 2 NARKOTERÖRİST ÜLKELERİNE GÖNDERİLECEK"
Trump ayrıca, saldırıdan kurtulan uyuşturucu kaçakçılarının ülkelerine teslim edileceğini bildirdi. ABD Başkanı "Hayatta kalan 2 narkoterörist, gözaltına alınmak ve yargılanmak üzere memleketleri Ekvador ve Kolombiya'ya iade ediliyor. Bu saldırıda hiçbir ABD gücü zarar görmedi. Benim gözetimimde, ABD kara veya deniz yoluyla yasa dışı uyuşturucu ticareti yapan narkoteröristlere tolerans göstermeyecektir" ifadelerini kullandı.

TRUMP VE RUBİO, SALDIRIYI DÜN BEYAZ SARAY'DA AÇIKLAMAMIŞTI
ABD Başkanı Donald Trump dün Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştireceği ikili görüşme öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplarken, okyanuslarda uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin bir soru almıştı. Trump ve ABD Savunma Bakanı Marco Rubio söz konusu saldırıya ilişkin bir detay vermekten kaçınmış, konuya ilişkin bilgiler kesinleştiğinde kamuoyuna açıklama yapılacağını belirtmişti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD’den Karayiplerde uyuşturucu yüklü denizaltına operasyon: 2 ölü, 2 yaralı | Video 00:30
ABD'den Karayiplerde uyuşturucu yüklü denizaltına operasyon: 2 ölü, 2 yaralı | Video 19.10.2025 | 08:53
Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı | Video 00:51
Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı | Video 18.10.2025 | 16:47
Siyonist İsrailliler Gazze Şeridi’ne gönderilen yardım tırlarının önünü kesti | Video 00:41
Siyonist İsrailliler Gazze Şeridi’ne gönderilen yardım tırlarının önünü kesti | Video 17.10.2025 | 14:42
Romanya’da apartmanda patlama: 3 ölü, 13 yaralı | Video 01:11
Romanya'da apartmanda patlama: 3 ölü, 13 yaralı | Video 17.10.2025 | 14:06
Suriye’de bombalı saldırı: 4 asker öldü, 9 asker yaralı | Video 00:25
Suriye’de bombalı saldırı: 4 asker öldü, 9 asker yaralı | Video 16.10.2025 | 15:25
Pakistan’da kamyon şarampole yuvarlandı: 15 ölü, 8 yaralı | Video 00:14
Pakistan'da kamyon şarampole yuvarlandı: 15 ölü, 8 yaralı | Video 16.10.2025 | 12:36
Trump, CIA’ye Venezuela’da operasyon yetkisi verdiğini doğruladı | Video 01:44
Trump, CIA'ye Venezuela'da operasyon yetkisi verdiğini doğruladı | Video 16.10.2025 | 11:46
İsrail işgali altındaki El Halil’de Türkiye sevgisi | Video 07:21
İsrail işgali altındaki El Halil'de Türkiye sevgisi | Video 16.10.2025 | 11:38
İsrail 2 esirin daha cenazesini teslim aldı | Video 00:35
İsrail 2 esirin daha cenazesini teslim aldı | Video 16.10.2025 | 09:18
Bangladeş’te tekstil fabrikasında yangın: 16 ölü | Video 02:29
Bangladeş’te tekstil fabrikasında yangın: 16 ölü | Video 15.10.2025 | 13:21
El Halil’de Yahudi tacizi Filistinlileri kafes altında yaşatıyor | Video 04:39
El Halil'de Yahudi tacizi Filistinlileri "kafes" altında yaşatıyor | Video 15.10.2025 | 13:21
Endonezya’da yanardağ patladı: Küller 8 kilometre yüksekliğe ulaştı | Video 01:08
Endonezya'da yanardağ patladı: Küller 8 kilometre yüksekliğe ulaştı | Video 15.10.2025 | 13:21
Ekvador’da AVM’nin önündeki araç bomba gibi patladı: 1 ölü | Video 01:00
Ekvador'da AVM'nin önündeki araç bomba gibi patladı: 1 ölü | Video 15.10.2025 | 12:45
Bangladeş’te tekstil fabrikasında yangın: 16 ölü | Video 00:44
Bangladeş’te tekstil fabrikasında yangın: 16 ölü | Video 15.10.2025 | 11:30
İtalya’da İsrail Milli Takımı protestosu: İsrail, FİFA’dan atılsın | Video 01:15
İtalya’da İsrail Milli Takımı protestosu: "İsrail, FİFA’dan atılsın" | Video 15.10.2025 | 09:07
İsrail 4 esirin daha naaşını teslim aldı | Video 01:20
İsrail 4 esirin daha naaşını teslim aldı | Video 15.10.2025 | 09:06
Trump: Hamas ile konuştum, bana silah bırakacaklarını söylediler | Video 04:42
Trump: "Hamas ile konuştum, bana silah bırakacaklarını söylediler" | Video 15.10.2025 | 09:06
İtalya’da güvenlik güçlerinin baskını sırasında patlama: 3 ölü, 15 yaralı | Video 00:53
İtalya'da güvenlik güçlerinin baskını sırasında patlama: 3 ölü, 15 yaralı | Video 14.10.2025 | 15:22
Çin’de kaza yapan elektrikli araç alev aldı, sürücü hayatını kaybetti | Video 00:18
Çin'de kaza yapan elektrikli araç alev aldı, sürücü hayatını kaybetti | Video 14.10.2025 | 13:24
Venezuela’da altın madeni çöktü: 14 ölü | Video 00:53
Venezuela’da altın madeni çöktü: 14 ölü | Video 14.10.2025 | 12:01

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY